בשורה קשה ומעציבה מגיעה הלילה משכונת הר נוף בירושלים: יהדות צרפת בארץ הקודש ובגולה מתעטפת באבל כבד עם הסתלקותו לשמי רום של הגה"צ רבי רון משה שעיה זצ"ל, ראש ישיבת "ישועות יוסף" ומגדולי מזכי הרבים, והוא בן 67 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נפטר לאחר תקופה בה התמודד בגבורה ובדומייה עם מחלה קשה וייסורים שקיבלם באהבה. בשבועות האחרונים אושפז בבית החולים "הדסה עין כרם" בעקבות אירוע מוחי שעבר. במהלך יום האתמול (ראשון) חלה הידרדרות חמורה במצבו, ובשעות הלילה השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, כשהוא מותיר אחריו משפחה מפוארת, אלפי תלמידים יתומים ומעריצים רבים המבכים מרה את האבידה הגדולה.

ינק מבארה של "פורת יוסף"

הרב שעיה זצ"ל נולד בצרפת לאביו, ר' יוסף שעיה. עוד בצעירותו עלה לארץ הקודש וקבע את תלמודו בין כותלי ישיבת "פורת יוסף" המעטירה בירושלים. בשנות לימודיו בישיבה דבק ברבותיו הגדולים, ובראשם ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, בעל ה"אור לציון", ממנו ספג את תורתו, את הנהגתו ואת דרכו הייחודית בהפצת מעיינות התורה וההלכה.

במשך עשרות שנים פעל הרב ללא לאות למען קירוב לבבות והחזרת המוני יהודים מצרפת לצור מחצבתם. הוא העמיד אלפי תלמידים בארץ ובגולה, אשר חבים לו את חייהם הרוחניים ואת הקמת בתיהם על אדני התורה והיראה. אלפי נשמות נידחות זוכות כעת להצטופף בצל השכינה, הן ובני ביתן, בזכות שיעוריו המאירים והמלאים בשמחה של מצווה.

מגדלור של קירוב והפצת תורה

הרב נודע בקהילות צרפת כדרשן מופלא ובעל השפעה עצומה, וכאדם גדול שלא יגור מפני איש לומר ברבים את דעת התורה הקדושה. שיעוריו המרתקים משכו קהל רב, ובמיוחד התפרסם בזכות סדרת הרצאותיו הייחודית, בה הראה עין בעין כיצד נתקיימו נבואותיהם של נביאי ישראל לאורך כל התקופות – ובפרט מימי השואה האיומה ועד לימינו אנו. הרצאות אלו עוררו לבבות רבים לתשובה וחיזקו את האמונה בקרב אלפים.

לפני מספר שנים, כחלק ממפעלותיו הכבירים, הקים את ישיבת "ישועות יוסף" בשכונת רמות ד' בירושלים. המוסד הפך במהרה למגדלור של תורה, קירוב ועלייה רוחנית עבור צעירים בני יהדות צרפת. דומה כי בכך השלים את המעגל שהחל בישיבת "פורת יוסף" – להעביר הלאה את משנתו של רבו הגדול ולהמשיך את דרכו בהפצת התורה והיראה.

"התורה אבלה הלילה"

עם היוודע הבשורה המרה, ספד לו תלמידו, חבר הכנסת יוסי טייב, בכאב רב: "התורה אבלה הלילה. בצער עמוק נודע לי על פטירתו של אחד מטובי עושי הטוב של הקהילה היהודית הצרפתית, רבנו רון שעיה זצ"ל. ראש ישיבת 'ישועות יוסף', הרב חינך אלפי תלמידים וקירב אותם לבורא עולם. לאורך השנים זכיתי להיוועץ בו, להעריך את עומק דעתו בתורה ולקבל ממנו ברכה. הרב, זכרו לברכה, קיבל את כולם בפנים זורחות, בענווה, בהתמסרות ובאהבת ישראל. וכל בית ישראל יבכה את האש אשר שרף ה'."

דברי הספד אלו משקפים את הרושם העמוק שהותיר הרב זצ"ל על כל מי שזכה להכירו. תלמידיו מספרים כי למרות מעמדו הרם והשפעתו הרבה, נהג תמיד בענווה ובפשטות, וקיבל כל אדם בסבר פנים יפות. דרכו בקירוב הייתה ייחודית – לא רק בהעברת ידע תורני, אלא בהנחלת אהבת התורה והיראה מתוך שמחה ואמונה.

מסע ההלוויה

מסע ההלוויה ייצא היום, יום שני (י"ד בתמוז), בשעה 12:00 בצהריים, מהיכל ישיבתו "ישועות יוסף" ברחוב חזקיהו שבתאי בשכונת רמות ד' בירושלים, בדרכו להר המנוחות, שם ייטמן למנוחת עולמים. צפויים להגיע אלפי מלווים מכל רחבי הארץ ומחו"ל, תלמידים, מעריצים ובני הקהילה הצרפתית, שיבואו להיפרד מרבם ומורם.

יהדות צרפת איבדה הלילה אחד ממנהיגיה הרוחניים הבולטים, ועולם התורה כולו מתאבל על הסתלקותו של צדיק ומזכה הרבים שהקדיש את חייו כולם להפצת התורה ולקירוב לבבות. זכותו תגן על תלמידיו, על משפחתו ועל כלל ישראל.

תנצב"ה.