אבל כבד בבני ברק; הבדחן הנודע רבי בצלאל דים ז"ל הלך לעולמו לאחר מחלה קשה

אבל בקהילות הקודש בבני ברק: בשעה האחרונה מגיעה הבשורה המכאיבה על פטירתו של הרה"ח ר' בצלאל אלטר הכהן דים ז"ל, לאחר שהזדכך בייסורים קשים וחלה בשנים האחרונות במחלה הקשה.

המנוח ז"ל היה דמות מוכרת, אהובה ומוערכת בכל חצרות הקודש והחסידים. הוא נודע כאחד שזכה לשמח לב אלוקים ואנשים, והיה שפיץ של שמחה בכל אירוע, החל מלשמח חתנים ביום שמחתם, ועד לעלייה על שולחנם של מלכים, כאשר זכה לשמח אדמו"רים ורבנים ביומי דפגרא, בשמחות החצרות ובימי הפורים בדברי צחות נפלאים כיד ה' הטובה עליו.

מכריו מספרים בכאב כי על אף כל התלאות והקשיים שעבר בחייו האישיים, לא נס ליחו מעולם. הוא בחר תמיד בחיים ובשמחה, ותמיד היו על לשונו דברי צחות, בדיחותא דעתא ומילים טובות כדי לשמח אנשים נדכאים ולהרים את רוחם.

במשך עשרות שנים היה המנוח ז"ל מקורב בלב ונפש לאדמו"רים וצדיקים, ובראשם לחצרות הקודש טשערנוביל, ויז'ניץ, מאקאווא ועוד, שם העריכו מאוד את כוחו הגדול בהבאת שמחה יהודית טהורה.

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על מועד מסע הלווייה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה.