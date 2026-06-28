ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהצהיר בסוף השבוע האחרון על ההסכם ההיסטורי שנחתם מול ממשלת לבנון, מיהר להבהיר לציבור כי כל עוד הוא ראש הממשלה בישראל, הרי שממשלת לבנון תיבחן במעשים ולא בדיבורים.

וזהו המסר המדוייק שמעבירים בכירי המפלגות החרדיות לנתניהו, לנוכח הצהרותיו בעד הפסקת מעצרי בחורי הישיבות: כל עוד אתה - נתניהו, ראש הממשלה הישראלית, הרי שלאור ההיסטוריה המפוארת שלך בהפרות הסכמים והבטחות, אתה תיבחן במעשים, ורק במעשים. כי דיבורים כבר שבענו. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

קטרוג איום ונורא

האווירה בשערי כלא 10 הבוקר הייתה כבדה וטעונה. חבר הכנסת אורי מקלב, הגיע הבוקר לשערי הכלא הצבאי, והתבטא בעצב עצום על הסיטואציה אליה עולם התורה נקלע. "קשה להגיד כאן ברוכים הבאים", מקלב את דבריו במסר טעון, רגעים אחרי שיצא מדיוני בית הדין הצבאי.

לדבריו של מקלב, המראה של עשרות בני ישיבות העומדים לדין אינו רק אירוע משפטי - אלא קטרוג נורא על העם היהודי ועל מדינת ישראל, שבה עצם לימוד התורה הפך לעילה למעצר. מקלב תיאר מציאות מוזרה וחריגה, מסדרונות צבאיים עמוסים בבני משפחות שמגיעים לחזק את יקיריהם הכלואים בשל התמדתם בלימודם. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

השטח החרדי מדבר

עורך מהדורת 'מעייריב' יהודה גליקמן מגיע לאולפן 'בבלי' ומביא איתו את הקולות מהשטח החרדי והתחושות בתוכיי עולם הישיבות. צפו בפאנל המרתק המקיף את אירועי המגזר החרדי, מהפגנת הרכבים ועד להפגנת הנגד של ארגון 'אמהות בחזית' בשערי בני ברק.

הטרלול חוגג בלונדון

סערה של ממש מטרידה את מנוחתם של אלפים בריכוזים היהודים באירופה בכלל ובלונדון בפרט. ברגעים האחרונים שלפני כניסת השבת בשכונה החרדית סטמפורד היל בלונדון, קיצוני אחד לוקח את החוק לידיים – ומחבל בלב המערכת שמאפשרת חיים נורמליים בשבת - מערכת העירוב המהודרת. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

המסע נקטע באיבו

דאגה כבדה אופפת בימים האחרונים את חסידות דארג. מה שהתחיל כימי מנוחה שגרתיים של האדמו"ר בדאבוס שבשווייץ, התפתח בתוך שעות ספורות למבצע חילוץ אווירי מהיר. חולשה פתאומית ומדאיגה שפקדה את האדמו"ר טרפה את הקלפים, אילצה את הצוות הקרוב לקטוע את התוכניות ולהטיס את הרבי בחזרה לישראל במטוס פרטי, כשהוא מלווה בבני משפחתו והמשב"קים.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים בהרחבה.