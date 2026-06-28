אברך נצפה קורע את העירוב; זו הסיבה ההיסטורית למעשה

סערה תוססת מסעירה כבר תקופה ארוכה את הקהילה היהודית והחרדית בבריטניה, בתיעוד מקומם מערב שבת האחרון נצפה אברך בחזות חרדית קורע ומחבל את תשתיות העירוב בשכונת סטמפורד היל המעטירה בלונדון. המעשה מעורר זעם עצום בקרב חלק מהתושבים, שכן החבלות המכוונות הללו נעשות כבר תקופה ארוכה רגע לפני כניסת השבת – ובכך מכשילות ביודעין אלפי משפחות, נשים והורים לילדים הנושאים חפצים ועגלות ומסתמכים על העירוב כהוראת רבותיהם.

סערת ה"עירוב" בלונדון סובבת מזה שנים בעיקר סביב השכונות החרדיות המובהקות בבירה, כאשר עצם שאלת הקמת עירוב בבריטניה מלווה במחלוקות הלכתיות עמוקות, שלמרבה הצער גולשות לעיתים גם לאירועי ונדליזם קשים נגד תשתיות העירוב.

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במשך עשרות שנים נמנעו מלהקים עירוב בשכונת סטמפורד היל המאוכלסת באלפי משפחות חרדיות וחסידיות. הסיבה המרכזית לכך הייתה ציות לדעתם של גדולי וחכמי הדורות הקודמים בלונדון, ובראשם הגאון בעל 'חשב האפוד' זצ"ל, אשר התנגדו נחרצות להקמת עירוב בעיר מטעמים הלכתיים.

המפנה ההיסטורי התרחש בשנת תש"פ לאחר שנים ארוכות של דיונים מתוחים, ובעקבות פרוץ מגפת הקורונה והצורך החיוני שעלה מהשטח, חלה תפנית דרמטית: בית הדין המפורסם והנחשב "כדתיא" של התאחדות קהילות החרדים בלונדון, העניק אישור רשמי והקים לראשונה עירוב מהודר בשכונת סטמפורד היל.

אלא שהאישור של בית הדין לא הרגיע את הרוחות, אלא אף הדליק את השטח מחדש. הקמת העירוב עוררה מחלוקת קשה, פנימית ומרה בחצרות החסידים. לצד הפצת עלונים ופשקווילים חריפים נגד המהלך, החלו להירשם גם אירועים חמורים בשטח.

קבוצות של חסידים, שחפצו לשמור על הגדרים שהיו בקהילה עד להיתר של 'כדתיא', החלו לפעול באופן אקטיבי וחבלו פעם אחר פעם בחוטי העירוב. הפעילות החוזרת ונשנת הגיעה לממדים כאלו שהכריחו את המשטרה המקומית בלונדון להתערב, לפתוח בחקירות פליליות רשמיות ולאבטח את האזורים הרגישים. התיעוד הנוכחי של האברך שמחבל בעירוב מדי ערב שבת, מהווה עליית מדרגה מדאיגה באותה התנכלות.

יצוין כי סטמפורד היל אינה השכונה היחידה שחוותה טלטלה סביב הנושא. גם באזור גולדרס גרין, פרצה בעבר סערה הלכתית אדירה ורחבת היקף סביב ניסיונות הקמת עירוב על ידי רבני "כדתיא". למרות ההתנגדויות העזות, העירוב בגולדרס גרין הוקם לבסוף ופועל כסדרו.

עבור מי שמבקר בעיר, חשוב לדעת כי באזורים המרכזיים והתיירותיים של לונדון אין עירוב כלל. תשתיות העירוב קיימות ומתוחזקות אך ורק בשכונות המובהקות שבהן מתגורר הציבור החרדי, מה שהופך כל חבלה שכזו למכה ישירה וקשה בשגרת חייהם של אלפים הנוהגים כדעת המתירים לטלטל במסרת העירוב.