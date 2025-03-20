סערת העירוב בבריטניה: תיעוד שהגיע ל'בבלי' מציג אברך המגיע מדי ערב שבת ומחבל במכוון בחוטי העירוב בשכונת סטמפורד היל בלונדון • הרקע ההיסטורי, מאבקי "כדתיא", החבלות הקודמות והמחלוקת ההלכתית שמסעירה את הבירה הבריטית • סערה מעבר לים (חרדים)
ראש העיר בית שמש ומשפחתו, השתתפו הערב בשמחה באולם פראהנד בקריה בבית שמש, בזמן שראש העיר באולם התאספו במקום קומץ קיצוניים אלים ומסוכן, שברו את הרכב וזרקו טיטולים לעבר רעיית ראש העיר | המשטרה הגיעה למקום וחילצה את ראש העיר כשהוא חבוש בקסדה | תיעוד (חדשות חרדים)
כפי שדיווחנו השבוע, עשרות פורעים מפגינים קיצוניים משולי המחנה החרדי התקהלו ביום רביעי השבוע והפגינו נגד האדמו"ר מקרלין | אחד החסידים מספר שהאדמו"ר עובר התנכלויות חמורות מצד קבוצת קיצונים, החל מזריקת ביצים, התזת חומרים מסריחים ואלימות פיזית | החסידים נמנעו מתגובה לפי הוראת רבם | כל הפרטים, והשתלשלות ההתקפות, וכמובן זהות התוקפים כאן ב'כיכר' (חסידים)