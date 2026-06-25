תיעוד ענק המשב"ק האגדי מסאטמר חיתן, הרבי ובני משפחתו פיזזו לצד האורחים מעבר לים המוני חסידים, רבנים ונגידים, לצד אורחים רבים שהגיעו מעבר לים, נהרו בשבוע האחרון לקחת חלק בשמחת הנישואין לבת הרב חיים שלמה פישר, משב"ק האדמו"ר מסאטמר | את השמחה פיאר לכל אורכה האדמו"ר מסאטמר, אשר סידר קידושין במעמד החופה, ובמהלך החתונה בירך את השבע ברכות לאחר ברכת המזון, ואף פצח במחול נלהב ומרומם לפני הכלה, ובהמשך רקד עם החתן והמחותנים ברגעי התעלות ורוממות קודש | צפו בתיעוד ענק ומרהיב מהשמחה שנערכה בקריית יואל (חסידים)