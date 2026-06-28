שבת חתן בבני ברק: שני הראשונים לציון חגגו יחד ב'יביע אומר'

בשבת האחרונה העיר בני ברק לבשה חג עם בואם של הראשונים לציון לשבות בעיר התורה והחסידות לרגל שמחת השבת חתן לנכדתם, בת הגאון רבי עובדיה יוסף, ר"י 'אהל יוסף'.

את סעודות השבת ערכו יחד הראשונים לציון באולמי 'יביע אומר'.

כשעה לפני כניסת השבת נערך מעמד קבלת פנים מצומצמת להראשל"צ הגר"י יוסף בהשתתפות רב העיר הגר"מ בן שמעון, רו"מ יביע אומר וחבר מועצת הרה"ר לישראל הגר"י כהן, חברי מועצת העיר מטעם ש"ס ועוד. המעמד נערך בלשכתו של רו"מ יביע אומר הגר"י כהן, כשכלל הרבנים מקדמים את פני הראשל"צ בהתרגשות רבה.

את תפילות השבת התפלל הראשל"צ הגר"י יוסף בביהמ"ד "יביע אומר", כשלפני התיבה עבר נעים זמירות ישראל החזן רבי משה פנחסי. בין קבלת שבת לערבית נשא דברים ראש המוסדות הגאון רבי יגאל כהן, כשלאחר התפלה עברו ההמונים להתברך מאת הראשל"צ בברכת שבת שלום.

ביום השבת עלה הראשל"צ לעליית שישי, כשלאחריה ערך השכבה לחמיו הגה"צ רבי רחמים עטייה זצ"ל אשר נמצאים בתוך ימי השבעה להסתלקותו.

בצהרי השבת ביהמ"ד המה מפה לפה, כאשר המוני בני התורה נקבצו ובאו מרחבי שכונות העיר לשמוע את השיעור המרכזי מפי הראשל"צ הגר"י יוסף, אשר נשא שיעור עמוק בהלכה במשך שעה ארוכה בדין "גרמא בשבת" תוך שהוא משלב מעשי רב מאביו הגדול מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל. בשיעור השתתפו רבני השכונות, ראשי הכוללים, רבני הקהילות, ונציגי הציבור, וכן רבה של חריש הגאון רבי אשר זיגדון אשר שבת בעיר ב"ב לרגל שמחה משפחתית.

לאחר השיעור התפלל הראש"ל הגר"י יוסף תפילת מנחה במקום, ובעלית כהן כובד ראש המוסדות הגר"י כהן, ובעלית שלישי כובד הראש"ל.

מיד לאחר סעודה שלישית פנה הראש"ל לצאת לעבר ירושלים, ע"מ להגיע בזמן למסירת השיעור השבועי הגדול בתבל בביהכנ"ס 'היזדים'. הראשל"צ נפרד בחמימות ממחותנו הראשל"צ הגרש"מ עמאר ובני המשפחה, תוך שמציין שיתפלל את תפילת ערבית בירושלים.

הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר התפלל בליל השבת בביהמ"ד "בית רפאל" בראשות הגאון רבי יהושע פנחסי. בין קבלת שבת לערבית נשא הראשל"צ מדברותיו תוך שהעלה זכרונות מהיכרותו רבת השנים עם מייסד המוסדות המקובל הגה"צ רבי ישראל פנחסי זצ"ל ראש כולל האר"י. לאחר התפלה ליוו הציבור את הראשל"צ לעבר מקום האירוח - מוסדות יביע אומר.

בתפילת שחרית התפלל הראשל"צ הגרש"מ עמאר בביהכ"נ "מגן דוד", שם כיהן כמרא דאתרא לפני רבות בשנים עוד טרם כיהן כרב הראשי לישראל, וכרב העיר ת"א. לאחר התפילה מסר שיעור קצר במקום.

בצהרי השבת מסר הראשל"צ את הדרשה המרכזית בבית מדרשו המיתולוגי של ידידו ורעו ר"י "כסא רחמים" הגר"מ מאזוז זצ"ל - בית הכנסת "אהבת תורה איש מצליח", בהשתתפות מאות מתושבי השכונה. כשלאחר מכן התפלל במקום תפילת מנחה.

לאחר סעודה שלישית התפלל הראשל"צ הגרש"מ עמאר תפילת ערבית במקום, וערך את סדר ההבדלה.