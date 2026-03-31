שוקי לרר מגיש תיעוד מיוחד ממעונותיהם של גדולי הדור הספרדים המאירים את העולם באור תורתם ומתגוררים בעיר הקודש ירושלים • וגם תיעוד אצל אצל הגאון רבי יהודה כהן שנולד על אדמת פרס • גלריה מרהיבה של יין, ברכה והוד יהודי פועם בבירה (חרדים)
רבה הנבחר של באר שבע, הגאון רבי אברהם דרעי, עלה למעונו של הראשון לציון הגרש"מ עמאר להודות לו על התגייסותו האישית למען בחירתו • המפנה הדרמטי שהוביל הראש"ל בשיחות אישיות עם הגוף הבוחר, התפילה המשותפת בבוקר הבחירות והדמעות של אם הרב: "עכשיו יהיה לה הרבה נחת" • (חרדים)
במלאות ימי השבעה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת שרה תורג׳מן ע״ה בתו של הגה"ק סידנא בבא סאלי רבי ישראל אבוחצירא זצוק"ל, התכנסו המונים בשכונת 'בית וגן' לעצרת התעוררות לזכרה | ספדו לה אחיינה האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, אחיה האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, ובניה הרבנים הגאונים (חרדים)
סיפור חציית הים, המיסיונרים שהופתעו ופסיקת הראשון לציון: סיפורם המדהים של "בני מנשה" – צאצאי שבט יוסף, הממתינים לעלייה מאז המכתב ההיסטורי לראש הממשלה - בזכות הציר המדיני בין ישראל והודו | לפי המתווה שאושר עד שנת 2030 יושלם תהליך הבאתם וקליטתם של כ-6,000 איש, שצפויים להשתלב בקהילות דתיות בישראל (מגזין)
הסחורים בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים, שפשפו עיניהם בתמיהה בערב שב"ק האחרון, בראותם את הראשון לציון הגאון הרב שלמה עמאר, מופיע בשוק | עד מהרה נודע להם, כי הראשל"צ לא הגיע לקניות, אלא לעודדם להקדים סגירה לכבוד השבת | הסוחרים התחייבו לסגור בשעה 15:00 | צפו בתיעוד (חרדים)
הצלם דוד ארזני יצא הבוקר, יום ראשון של חול המועד לחצרותיהם של גדולי ישראל הספרדים בירושלים, ותיעד את כולם בנטילת ארבעת המינים | צפו בתיעוד ענק מישיבת המקובלים ביפו עד סנדריה המורחבת | מהראשלצ"ים ועד לזקני ראשי הישיבות חברי מועצת חכמי התורה (חרדים)
בערב חג הסוכות נצפה הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר בודק אתרוג מרוקאי נדיר בגודלו מבית באדוש שקיבל מיו"ר המועצה הדתית מעלה אדומים הרב מימון בן ישי • במהלך בדיקת האתרוג העלה הראשל"צ זכרונות הוד מימי קדם, עת זכה לקבל אתרוג שזכה מההבא סאלי זיע"א לפי לידת בנו (חרדים)
תיעוד מיוחד מצאת יום הקדוש בצילו של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר | בעת עריכת ההבדלה נשא הראשל"צ תפילה מיוחדת לשלום עם ישראל ולהצלחת לומדי התורה | בהמשך יצא לרחובה של עיר למעמד 'קידוש לבנה' | דוד חלילי מגיש תיעוד ענק (חרדים)
אמש זכו המונים לשמוע דרשת שבת שובה מפיהם של הראשלצי"ם, הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי שלמה משה עמאר, שהטריחו עצמם ובאו אל היכל ישיבת 'כסא רחמים' בבני ברק, למסור דבריהם - דבר ה' מירושלים | בדבריהם העלו את נס זכרו של מייסד הישיבה והמוסדות, הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל שעלה בסערה השמימה לפני כחצי שנה (חרדים)
קהל המונים נטלו חלק אמש בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי נכדתם המשותפת של הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, והגאון רבי בן ציון מוצפי, הכלה בת להגאון רבי יחזקאל מוצפי | בין משתתפי השמחה נצפו גדולי ישראל שעלו ובאו לברך את המחותנים הרמים ביום שמחתם (חרדים)