המסורת שהפכה למעצמה | 53 שנים למיזם התורה של מרן בלב תל אביב

בקהילת ״תפארת רפאל״ שבתל אביב בראשות הרב שלמה זביחי רב יהדות משהד איראן וראש המוסדות, המשיכו כמידי שנה את מסורת ה׳בר בי רב׳ יום שכולו תורה ביום העצמאות זו השנה ה-53 בהשתתפות מאות אנשים ובשידור ישיר במדיה.

מסורת זו החלה בשנת תשל״ג בקהילה זו ביוזמתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בהיותו רבה הראשי של תל אביב-יפו, וביקש ממי ששימש כעוזרו המסור בימים ההם, תלמידו חביבו מזכה הרבים הרב שלמה זביחי לדאוג לשיעורי תורה ביום זה, באומרו שזהו יום חופש מעבודה, וחבל לבטל תורה ביום זה, והוסיף כי אף אם יבוא אדם אחד, זה שווה את המאמץ.

וממקום זה נפוצה הבשורה לכל הארץ, להפוך יום חולין ליום קדושה, וכיום אין עיר ובית מדרש שלא מקיימים יום שכולו תורה ביום זה.

גדולי ישראל, הראשונים לציון, דיינים, רבני ערים, וגדולי המגידים והמרצים, מסרו שיעורים והרצאות מחצות היום ועד חצות הלילה, כשבחצות הלילה הרב זביחי פתח את שערי ההיכל וערך קבלת עול מלכות שמים מרגשת ותפילה לשלום והצלחת עם ישראל.

השיעורים עברו בשידור חי באתר 'כיכר השבת' ובעוד אתרים וערוצים בארץ ובעולם, וכן ביוטיוב לטובת אלו שלא יכלו להשתתף, בהנחייתו של מנכ״ל המוסדות ר׳ רפאל זביחי.