הפוסק הספרדי הגאון רבי בנימין חותה נכנס אל מעונו של פוסק הדור מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, ושאל האם מותר לשמוע במימונה מוזיקה עם כלי נגינה? | מרן התיר והשיב לו: "תניח אותם במנהגם" | צפו בתיעוד (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, המצווה המיוחדת השנה בערב שביעי של פסח: מי מחויב ב"ביעור מעשרות", ואיך מקיימים זאת הלכה למעשה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בעקבות המלחמה ולקראת שביעי של פסח: "בנפול אויבך אל תשמח" או "באבוד רשעים רינה"? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בצל המלחמה: מה עושים כאשר אחד השכנים נכנס למקלט עם חמץ? והאם יש איסור לראות חמץ לא שלנו? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ליל הסדר בצל האזעקות: שתיית רביעית יין בכוס הראשונה כדי לקיים "קידוש במקום סעודה" • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אזעקה בליל הסדר: האם יציאה למקלט תחייב לברך שוב על היין? ומה עושים אם נשמעת אזעקה באמצע אכילת מצה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, המעבר לשעון קיץ: האם אפשר להתפלל ערבית ב'פלג המנחה' ולהתחיל את ליל הסדר לפני צאת הכוכבים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, תענית בכורות: האם גם נשים מתענות? והאם אפשר להסתפק בשמיעת ה'סיום' בלי לטעום מהסעודה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הבדלי הפסיקה בין ספרדים לאשכנזים בפסח: כלי זכוכית, נותן טעם לפגם, חוזר וניעור, והאם קטניות הם חמץ? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת השבת הראשונה של חודש ניסן: האם אפשר לברך את ברכת האילנות בשבת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הניקיונות לפסח: מהם המקומות שחייבים בניקיון ובדיקה, והאם חייבים לנקות את הפירורים שבתוך הספרים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ראש חודש ניסן: האם אפשר לברך ברכת האילנות ביחידות, על כמה אילנות מברכים, ולמה זו לא מצוה 'שהזמן גרמא'? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אזעקה באמצע הלילה: האם דיבור אחרי ברכת 'המפיל', הופך את הברכה לברכה לבטלה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: על איזה ניסים נתקנה ברכת 'שעשה לי נס'? והאם מי שנכנס למרחב מוגן ונפל טיל קרוב אליו, צריך לברך? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: האם מותר להאזין ולצפות בחדשות המשודרות בשבת? והאם מוכרחים לצאת מהחדר כשהרדיו פועל? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת שבת: האם מותר לטלטל את הטלפון בשבת ממקום למקום, כדי לקבל את התראות פיקוד העורף? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, 'ונשמרתם' לקראת שבת: האם מותר להזמין מעלית עבור זקנים או נכים שמתקשים לרדת למקלט ברגל? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
אמש התקיימה שמחת האירוסין לנכדתם המשותפת של הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף והראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר, הכלה היא בת הרה"ג ר' עובדיה יוסף, ראש ישיבת 'אוהל יוסף' | השמחה התקיימה בפורום מצומצם, בהתאם להנחיות גורמי הביטחון (חרדים)