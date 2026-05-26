המחבל שניסה להתנקש במרן זצ"ל המשיך לתכנן פיגועים מצרפת

שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של מחוז ירושלים במשטרת ישראל חשפו תשתית טרור מסועפת שהופעלה מצרפת על ידי פעיל בכיר בחזית העממית, שהיה מעורב בעבר בניסיון התנקשות במרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.

במסגרת הפעילות המשותפת נעצרו בחודשים נובמבר ודצמבר 2025 חמישה תושבי מזרח ירושלים, פעילי ארגון החזית העממית, בחשד כי גויסו לביצוע פעילות טרור בישראל. על פי הנמסר, המגייס הוא צלאח חמורי, עורך דין בהכשרתו ופעיל טרור בכיר, הפועל במסגרת "הציר השיעי" לקידום פעילות טרור צבאית בשטח ישראל.

מעורבות בניסיון התנקשות במרן זצ"ל

חמורי, שפעל במשך שנים נגד מדינת ישראל, היה מעורב בין היתר בניסיון התנקשות במרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל בשנת 2005. בגין מעורבותו בפעילות טרור, נשללה בשנת 2022 תושבתו בישראל והוא עבר להתגורר בצרפת, שכן הוא בעל אזרחות צרפתית.

מאז מעברו לצרפת, עומד חמורי בקשר עם גורמי טרור הפועלים מטעם הציר השיעי להכוונת פיגועים ופעילות טרור בשטחי ישראל. כידוע, חמורי מנצל את מוצאו וקשריו לשטחי ישראל על מנת לגייס פעילי טרור מקומיים, וזאת במקביל לפעילות גלויה שהוא מקדם בסוגייה הפלסטינית. פעילות הטרור מתנהלת באופן חשאי תחת הכסות של הפעילות הלגיטימית.

פגישות באירופה וציוד מוצפן

במסגרת חקירת השב"כ עלה כי במהלך השנים 2024 ו-2025, נפגש חמורי באירופה במקומות שונים עם חברי החוליה, כולם תושבי מזרח ירושלים, וגייס אותם להקמת תשתית לביצוע פעילות טרור בישראל. לצורך כך ציוד חמורי את מגוייסיו בטלפון לתקשורת מוצפנת, במטרה להקשות על כוחות הביטחון לעקוב אחר פעילותם.

מלבד זאת, נחשפו במסגרת החקירה פעולות שונות שביצעו חברי התשתית לצורך קידום פעילות טרור באזור ירושלים. על פי הנתונים שנמסרו, המחבלים פעלו בהכוונה ישירה של חמורי מצרפת, תוך ניצול הטכנולוגיה המתקדמת להעברת הוראות ותכנון מבצעים.

כתבי אישום הוגשו

כתבי אישום הוגשו נגד שניים מהמעורבים - האחים יזיד וסעיד דדו. במסגרת כתבי האישום יוחסו להם עבירות של חברות פעילה בארגון טרור, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קשירת קשר לעשות פשע, וכן ניסיון לקשירת קשר לעבירת פשע שהיא מעשה טרור.

המקרה מדגים את האתגר המורכב העומד בפני כוחות הביטחון בהתמודדות עם תשתיות טרור המופעלות מחוץ לגבולות ישראל, תוך ניצול אזרחויות זרות ופעילות לגיטימית כמסווה לפעילות טרור. גורמי הביטחון ממשיכים בפעילות נרחבת לסיכול איומים דומים ולהסרת תשתיות טרור.