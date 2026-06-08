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הכבוד ההדדי בברכות והשם שנבחר | שמחת הברית לנינם המשותף של הראשונים לציון

המונים נהרו היום לאולמי "נוף ירושלים" לשמחת הברית לנינם המשותף של הראש"ל רבי שלמה משה עמאר והראש"ל רבי יצחק יוסף • מי זכה בסנדקאות, איזה שם ניתן לרך הנימול ומי ראש הישיבה האשכנזי שנשא דברים? • סיקור ותיעוד (חרדים)

שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )

באולמי "נוף ירושלים" בירושלים נערכה היום (שני) שמחת הברית לנינם המשותף של הראשונים לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר ןהגאון רבי יצחק יוסף.

הרך הנימול הוא בן לרב דוד אבגי, חתנו של ראש ישיבת "אוהל יוסף", הגאון רבי עובדיה יוסף.

רגע מרגש נרשם עם הגעתו של הראשל"צ הגר"י יוסף לאולם השמחות, כאשר צעד מיד לעבר מחותנו, רבה של ירושלים הראשל"צ הגרש"מ עמאר. השניים לחצו ידיים בחמימות מרובה ובירכו זה את זה לרגל השמחה המשפחתית המשותפת.

בשמחת הברית כובד בסנדקאות סב רך הנימול, ראש הישיבה הגר"ע יוסף. בברכות כובד הסבא רבא הראש"ל רבי יצחק יוסף, אשר הפגין כבוד ונוהג מכובד כלפי מחותנו, והעניק את הכבוד לקריאת שמו של הרך הנימול לראש"ל רבי שלמה משה עמאר, שקרא את השם: אריאל.

במהלך סעודת המצווה נשא דברים הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת "יד אהרן", ששיבח את השושלת המפוארת. לאחר מכן נשא אבי הבן, הרב דוד אבגי, פלפול תורני מעמיק לכבודה של שמחת הברית.

בשמחה המיוחדת השתתף קהל רב של רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, בני משפחה וידידים, שאיחלו לרך הנימול שיזכה לגדול לתורה, לחופה ולמעשים טובים, מתוך נחת להוריו ולמשפחתו הרוממה.

שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )
שמחת הברית לנינם המשותף של הראשל"צים הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר (צילום: דוד ארזני )

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