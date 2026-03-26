הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף הגיע אתמול לאפיית מצות מהודרות 'עבודת יד' לקראת חג הפסח | הראשל"צ נטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה, החל מהלישה, דרך עריכת המצות ועד להוצאתן מהתנור וקיום מצוות הפרשת חלה | צפו בתיעוד (חרדים)
זריזים מקדימים למצוות: הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, הגיע הבוקר – ראש חודש ניסן, למעמד ברכת האילנות בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים | המעמד נערך בחצר ביתו של מקורבו, ר' גרשון חיטמן, בהשתתפות קהל מצומצם | הרב בירך על האילנות המלבלבים כנהוג בחודש הגאולה, ואיחל לכל המשתתפים חודש טוב ומבורך (חרדים)
אמש התקיימה שמחת האירוסין לנכדתם המשותפת של הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף והראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר, הכלה היא בת הרה"ג ר' עובדיה יוסף, ראש ישיבת 'אוהל יוסף' | השמחה התקיימה בפורום מצומצם, בהתאם להנחיות גורמי הביטחון (חרדים)
כמדי שנה בשיא זמן חורף, הגיע הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף למסור את שיחתו המסורתית בישיבת 'באר יהודה' שבירושלים • בשיחה שנמסרה בליל שבת קודש, שילב הראשל"צ פלפול תורני עמוק לצד זכרונות הוד מימי חורפו של אביו מרן זצ"ל ושיבח את ראשי הישיבה: "שילוב נדיר של עיון ובקיאות" | צפו בתיעוד מהופעתו של הראשל"צ בפניא דמעלי שבתא בהיכל הישיבה (עולם הישיבות)
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הגיע בצהרי יום 'זאת חנוכה' אל היכל ישיבת 'פורת יוסף' למסור את השיעור המרכזי בפני מאות עמלי תורה | האברכים השתתפו במהלך ימי החנוכה בסדר לימוד מיוחד שנערך מדי לילה בהיכל הישיבה, ביוזמת רשת הכוללים 'זכות עזרא' בראשות הרב שמואל כהן | צפו (חרדים)
במשא הקודש שנשא הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, בהיכל ישיבת 'אורחות התלמוד' בבני ברק, חשף פרטים מרתקים על שיטות הלימוד של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, כולל הרגלי לימוד בשבת וסיום הש"ס בגיל צעיר במיוחד (עולם הישיבות)
בתום ימי השבעה על פטירתו הטראגית של הילד היקר אריה לוי ז"ל שנהרג בתאונת דרכים מחרידה בבני ברק, התאספו כלל בני קהילת 'מראה כהן' לעצרת חיזוק והתעוררות | בעצרת הספידו הראשל"צ, וכן רבני הקהילה, והאב השכול שהירבה בשבחים לדמותו של בנו שנהרג בקיצור ימים ושנים | צפו בתיעוד (חרדים)
תיעוד מרהיב ואחרון מעצרת המיליון שהתקיימה אתמול בעיה"ק ירושלים | אדמו"רים ורבנים במרפסות, ברכת 'חכם הרזים', תפילות מרגשות, אמירת סליחות ורגעים היסטוריים מהאירוע המונומנטלי שאיחד את כל העולם היהודי בארץ ובעולם (חרדים)
לקראת יום השנה לפטירתו של מרן הראשל״צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, התכנס קהל רב במודיעין עילית לסדר לימוד, ולשיעור מאת בנו הראשל״צ הגאון רבי יצחק יוסף, בכולל ״ממלכת תורת רבינו עובדיה״ • במהלך השיעור התייחס הראשל"צ לאלו שחלקו על מרן זי"ע, ואמר: "יש כאלה חושבים שאנחנו כועסים שחולקים על מרן האבא. חלילה, אין משוא פנים בתורה" | צפו בתיעוד וידאו וגלריה (חרדים)
בכנס רפואה והלכה לקראת יום הכיפורים חשף הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מה עשה אביו, מרן הגאון רבי עובדיה, כששמע שאביו ז"ל מתעקש לצום ביום כיפור | הראשל"צ הדגיש את החשיבות בשמירה על הבריאות וההקשבה להוראות הרופאים בצום (חרדים)
במעמד נרגש ונעלה קבע אמש הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף מזוזות בפתח בית ההוראה הספרדי החדש 'היכל שמעון' בבני ברק | במעמד השתתפו הדיינים ורבני הקהילה | בהמשך מסר הראשל"צ שיעור לפני המוני תושבים שהתאספו לשמוע דבר ה' מירושלים | נועם אליהו תיעד ומגיש גלריה (חרדים)
קהל רב ובראשם גדולי תורה, עלו לנחם את הגאון רבי יעיש דבדה, שישב שבעה על פטירת אחותו אשת ראש הכולל שע"י קהילת 'בית שמעיה' הגאון רבי רפאל סוויסה לאוי"ט | במלאות השבעה התקיימה עצרת חיזוק ומספד | הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שיגר מכתב תנחומים להגר"י | המכתב המלא (חרדים)
שכונת רמות בירושלים חוותה אתמול תנודות קיצוניות של רגשות, שנעו בין התעלות רוחנית עילאית לטרגדיה קשה מנשוא | כשעה לפני הפיגוע התכנסו מאות ילדי החמד לאמירת סליחות עם הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, בבית הכנסת 'מגן אברהם' | זמן קצר לאחר מכן, נשמעו ברחובות השכונה זעקות שבר, כשהתברר כי פיגוע רצחני גבה את חייהם של שישה קדושים וטהורים | הצלם דוד ארזני, תיעד את רגעי והקדושה ששררו במקום (חרדים)
בסוף השבוע התקיימה שמחת הבר מצווה לנכדו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף | חתן הבר מצווה בנו של חתנו הרב ברוך דרעי, ראש רשת הכוללים "קול יהודה" ונכד להגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל, רבה של באר שבע |גדולי ישראל, רבני ערים, דיינים, ראשי ישיבות. וכן אישי ציבור רבים. שרים, חכי"ם, שגרירים וראשי ערים עלו לאחל מזל טוב | יעקב כהן תיעד ומגיש גלריה (חרדים)
ציבור ענק של בני תורה, אברכים, רבנים ואוהבי תורה התכנסו במוצאי שבת האחרון, לאירוע מרגש באשדוד. המעמד, שסימן את סיום 'בין הזמנים', כלל מלווה מלכה חגיגית בראשות הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף | צפו בתיעוד ענק מהמעמד (חרדים)