לקראת מפגן חסר תקדים: במשטרה שוקלים צעד דרמטי לעצירת הרכבים

אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

יממה לפני מחאת הרכבים הגדולה שצפויה לצאת מחר (רביעי) בשעה 16:00 ממוקדים רבים ברחבי הארץ כנגד גל המעצרים, מתגלים פרטים חדשים על התנגשות צפויה בין המארגנים לבין משטרת ישראל.

הכתב שילה פריד פרסם כי במשטרה שוקלים למנוע מהשיירות להגיע עד למתחם כלא 10 בכפר יונה, ולהפנות אותן לחניון מרוחק מחוץ לעיר. כזכור, מחאת הרכבים תצא מ-19 מוקדים ברחבי הארץ במטרה להגיע לכלא הצבאי ולהביע מחאה נגד מעצר בני הישיבות והאברכים. במטה המאבק מעריכים כי כ-2,500 רכבים ישתתפו במפגן, שיהווה את אחת ממחאות הרכבים הגדולות שנראו בציבור החרדי בשנים האחרונות.

מפת המערכה: שיירות ההמונים מחר מ-19 נקודות בכל רחבי הארץ

"השיירות לא ייכנסו לכפר יונה"

על פי גורמים המעורים בפרטים, השוטרים אף צפויים לחלק קנסות למי שינהג לאט.

במקביל, ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, הודיע כי בכוונתו להוביל "חומה אנושית" שתמנע את כניסת המפגינים לעיר.

"זה לא קשור לחרדים. בקואליציה יש גם את החרדים, זה קרה גם בעבר בהפגנה בפרשת שדה תימן. בשם הדמוקרטיה אי אפשר לסגור עיר. לא נאפשר לסגור אותה", טען. הוא הוסיף כי "נחסום את כפר יונה בשכונת גבעת אלונים ויפה נוף, אם אכן יהיו הפגנות".

19 מוקדים ברחבי הארץ

הוועדה המארגנת קבעה 19 מוקדי יציאה ברחבי הארץ: אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתניה, עמנואל, עפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות. השיירות צפויות להתאחד למסע משותף לעבר הכלא הצבאי, כשהן נושאות את הסלוגן "עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה!".

מוקדם יותר פורסם כי העדה החרדית תצטרף מחר למחאת הרכבים בהוראת הבד״ץ. נציין כי לפי הדיווח הזה, מדובר בשיתוף פעולה חסר תקדים בין אגודת ישראל הפלג הירושלמי והעדה החרדית.