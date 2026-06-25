דרעי וגפני מוסיפים לעדכן את ציבור הבוחרים החרדים בדרישתם האולטימטיבית מנתניהו להעביר את חוק יסוד לימוד תורה וחוק העריקים של דרעי בתמורה לתמיכה בהצעת חוק פיצול תפקיד היועמ"ש. מה שהם לא מספרים לציבור - זה לוח הזמנים שנותר לפעילות הכנסת, שלא מותיר אפילו סיכוי קלוש להעברת החוקים. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

הבומרנג מכה בישיבות ההסדר

בעוד מרבית הציבור הסרוג אץ רץ לו להשתתף בלינץ' התקשורתי נגד עולם התורה החרדי, מתברר כי כדור הארץ עגול הוא, ואינו שטוח כפי שמנסים לטעון מטורפי רשת למיניהם, וכעת, קמפיין השיוויון בנטל - מתהך בעזרת הפרוגרס הקיצוני נגד ישיבות ההסדר.

בישיבות ההסדר מנהלים במקביל קרב מאסף נגד עקרון השיוויון המגדרי בתוך מכונות השיריון הצה"לי, ומספק למגזר החרדי נקודות הסברה הממלאות במקצת את הוואקום התקשורתי שהמגזר החרדי לוקה בו בענק. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

מילונים נגד החרדים

עיריית ירושלים, מודה כי השקיעה מילונים בפיצול בית ספר בית יעקב החרדי בגילה א. דוברות העירייה התאפרה באותם מילונים שהושקעו, אך התעלמה מהעובדה שההשקעה נועדה למנוע מהחרדים לקבל מבנה קבע שגם ככה עומד ריק ושומם, וכך, התלמידות החרדיות ייאלצו להתנחם בכך שבמקום לנדוד לשכונות מרוחקות, הן יישארו בשכונה, אך מפוצלות ומופלות לרעה. למה? הפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.

שמאלניות בחזית

האיומים נגד עולם התורה נכנסים לשלב האלים והמסוכן ביותר: ראש ארגון "אמהות בחזית" איילת השחר סיידוף, הכריזה על כוונתה לשבש את כניסת השבת בבני ברק, כנקמה על מחאת לומדי התורה.

בריאיון ל-ynet הבוקר, לא הסתפקה סיידוף בביקורת פוליטית, אלא עברה לאיומים המזכירים דפוסי פעולה של ארגונים אנטי-חרדיים קיצוניים: "נחסום ביום שישי את בני ברק, חסימות ייענו בחסימות, נשבש את החיים של האנשים האלה". כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

ערד בוערת

לאחר יממה של מתיחות שיא בערד, שגבתה מחיר אלים ושפכה שמן על המדורה ביחסים שבין הקהילות בעיר, הבוקר נשמע קולו של רב הקהילה החסידית בערד, הגאון רבי מרדכי חיים וולקוביץ, הקורא לעצור את ההידרדרות לפני שיהיה מאוחר מדי. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפיה מהנה.