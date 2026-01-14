אמהות בחזית הוא ארגון פוליטי ישראלי המזוהה עם השמאל הפוליטי, הפועל בעיקר לקידום גיוס חרדים לשירות צבאי ולשינוי מדיניות הביטחון והחברה בישראל. הארגון הוקם על ידי קבוצת נשים ומציג עצמו כמייצג אמהות ומשפחות של חיילים, תוך קידום אג'נדה פוליטית ברורה בנושאי ביטחון, חברה ודת.

הארגון זוכה לביקורת נרחבת מצד גורמים שונים בציבור הישראלי, המאשימים אותו בניצול סמליות של אמהות לחיילים לקידום אג'נדה פוליטית שמאלנית. מבקרים טוענים כי הארגון אינו מייצג את רוב האמהות לחיילים בישראל, אלא משמש ככלי פוליטי לקידום עמדות מפלגתיות תחת מסווה של דאגה לביטחון. הביקורת מתמקדת בעיקר בדגש החד-צדדי על גיוס חרדים ובהתעלמות מסוגיות ביטחון מורכבות יותר.

פעילות הארגון כוללת קמפיינים תקשורתיים, הפגנות ומחאות, פעילות ברשתות החברתיות ולחץ על מקבלי החלטות. הארגון מנסה להשפיע על דעת הקהל ועל מדיניות הממשלה בנושאים הקשורים לשירות צבאי, תקציבים ביטחוניים וחלוקת נטל הביטחון בחברה הישראלית. הוא משתמש בסמליות רגשית של אמהות לחיילים כדי להעביר מסרים פוליטיים ולגייס תמיכה ציבורית.

הקשר בין הארגון לגופים פוליטיים שמאליים מעורר שאלות לגבי מקורות המימון והמניעים האמיתיים מאחורי הפעילות. גורמים שונים מצביעים על קשרים בין הארגון לארגונים שמאליים אחרים ולמפלגות פוליטיות, מה שמעלה ספקות לגבי עצמאותו ואותנטיות המסרים שהוא מעביר. הביקורת כוללת גם טענות על מניפולציה רגשית ושימוש לא הולם בסמלים לאומיים.

בשיח הציבורי הישראלי, אמהות בחזית מייצג תופעה רחבה יותר של פוליטיזציה של נושאי ביטחון וניצול סמליות צבאית למטרות פוליטיות. הארגון מעורר דיון על הגבול בין פעילות אזרחית לגיטימית לבין מניפולציה פוליטית, ועל השאלה מי באמת מייצג את משפחות החיילים והחיילות בישראל.