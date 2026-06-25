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כמו בומרנג: הקמפיין שיזרוק את הציבור הדת"ל לזרועות החרדים | מעייריב

כמו בומרנג: הסרוגים מתמודדים עם קמפיין הפרוגרס נגד ישיבות ההסדר | זעם על עיריית ירושלים: העירייה השקיעה מיליונים כדי לבלום התחרדות בגילה | שוב זה קורה: שוטר תועד מתחנן למפגינים חרדים - "זה רק דו"ח" | ארגוני השמאל הקיצוני מסירים את הכפפות: "נחסום את בני ברק לפני כניסת שבת" | אחרי סדרת אירועים אלימים, רב הקהילה בגור בקריאה לחסידים (מעייריב)

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מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: צילומים: דן יוסף אלול, באדיבות המצלם, שאטרסטוק, פלאש 90, רשתות חברתיות בערד, דוברות המשטרה

לו"ז צפוף והבטחות ריקות מתוכן

דרעי וגפני מוסיפים לעדכן את ציבור הבוחרים החרדים בדרישתם האולטימטיבית מ להעביר את חוק יסוד לימוד תורה וחוק ה של דרעי בתמורה לתמיכה בהצעת חוק . מה שהם לא מספרים לציבור - זה לוח הזמנים שנותר לפעילות הכנסת, שלא מותיר אפילו סיכוי קלוש להעברת החוקים. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

הבומרנג מכה ב

בעוד מרבית הציבור הסרוג אץ רץ לו להשתתף בלינץ' התקשורתי נגד עולם התורה החרדי, מתברר כי כדור הארץ עגול הוא, ואינו שטוח כפי שמנסים לטעון מטורפי רשת למיניהם, וכעת, קמפיין השיוויון בנטל - מתהך בעזרת הפרוגרס הקיצוני נגד ישיבות ההסדר.

בישיבות ההסדר מנהלים במקביל קרב מאסף נגד עקרון השיוויון המגדרי בתוך מכונות השיריון הצה"לי, ומספק למגזר החרדי נקודות הסברה הממלאות במקצת את הוואקום התקשורתי שהמגזר החרדי לוקה בו בענק. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

מילונים נגד החרדים

, מודה כי השקיעה מילונים בפיצול בית ספר בית יעקב החרדי ב א. דוברות העירייה התאפרה באותם מילונים שהושקעו, אך התעלמה מהעובדה שההשקעה נועדה למנוע מהחרדים לקבל מבנה קבע שגם ככה עומד ריק ושומם, וכך, התלמידות החרדיות ייאלצו להתנחם בכך שבמקום לנדוד לשכונות מרוחקות, הן יישארו בשכונה, אך מפוצלות ומופלות לרעה. למה? הפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.

שמאלניות בחזית

האיומים נגד עולם התורה נכנסים לשלב האלים והמסוכן ביותר: ראש ארגון "" איילת השחר סיידוף, הכריזה על כוונתה לשבש את כניסת השבת בבני ברק, כנקמה על מחאת לומדי התורה.

בריאיון ל-ynet הבוקר, לא הסתפקה סיידוף בביקורת פוליטית, אלא עברה לאיומים המזכירים דפוסי פעולה של ארגונים אנטי-חרדיים קיצוניים: "נחסום ביום שישי את בני ברק, חסימות ייענו בחסימות, נשבש את החיים של האנשים האלה". כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

בוערת

לאחר יממה של מתיחות שיא בערד, שגבתה מחיר אלים ושפכה שמן על המדורה ביחסים שבין הקהילות בעיר, הבוקר נשמע קולו של , הגאון רבי מרדכי חיים וולקוביץ, הקורא לעצור את ההידרדרות לפני שיהיה מאוחר מדי. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפיה מהנה.

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3
הסרוגים יתגייסו גם לעשר שנים אם זה יבטיח גיוס של החרדים. ואני אומר זאת כשבח ולימוד זכות עליהם.
אורח לרגע
2
לא הבנתי איזה בומרנג?? כבר שנים יש מאבקים של הדת"ל על אופי השירות בצה"ל , אין משהו חדש כל כך ..
לח
1
ממש לא "מרבית הציבור הסרוג". זו הגזמה פראית.
יוסף

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