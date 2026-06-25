הרב מרדכי חיים וולקוביץ' משמש כרב קהילת חסידי גור בעיר ערד, ומהווה דמות מרכזית בהנהגה הרוחנית והקהילתית של החסידות בעיר. כרב קהילה, הוא מוביל את החיים התורניים והדתיים של קהילת חסידי גור בערד, ומשמש כתובת מרכזית לשאלות הלכתיות, הדרכה רוחנית וליווי קהילתי למאות משפחות.

פעילותו התורנית של הרב וולקוביץ' כוללת הנהגת מוסדות חינוך, ארגון שיעורי תורה קבועים, וטיפול בצרכים הרוחניים והחומריים של בני הקהילה. כרב קהילה בעיר פיתוח כמו ערד, הוא נדרש להתמודד עם אתגרים ייחודיים ולפעול למען חיזוק החיים היהודיים והחסידיים בעיר.

הרב וולקוביץ' פועל במסגרת חסידות גור, אחת מחצרות החסידות הגדולות והמשפיעות בעולם החרדי, ומיישם את דרכה ותורתה בקהילה המקומית. הוא מקיים קשר הדוק עם הנהגת החסידות ומוביל את הקהילה בהתאם להנחיות האדמו"ר מגור ומועצת חכמי החסידות.

בתפקידו כרב קהילה, הרב וולקוביץ' עוסק במגוון רחב של נושאים הלכתיים וקהילתיים, החל מהכשרות, שמירת שבת וטהרת המשפחה, ועד לנושאים חברתיים וחינוכיים. הוא משמש כתובת לפניות מכל רחבי העיר ומחוצה לה בשאלות הלכתיות ובעניינים רוחניים.

פעילותו ההנהגתית של הרב וולקוביץ' כוללת גם ייצוג הקהילה מול גורמים עירוניים ומוסדיים, טיפול בנושאי תשתיות דתיות, ופיתוח מוסדות חינוך וקהילה. הוא פועל למען חיזוק הזהות החסידית והתורנית של בני הקהילה ולמען הרחבת פעילות החסידות בערד.