יו״ר ועדת הפנים ח"כ יצחק קרויזר, קיים היום דיון בנוגע לבניית מלון ליזם פלסטיני בירושלים ואמר בדיון: "תכנון בירושלים אינו עניין טכני בלבד, אלא סוגיה לאומית־ביטחונית. לא ניתן לתומך הטרור היזם הפלסטיני בשאר אל-מסרי, להשתלט על קרקעות בירושלים" (חדשות בארץ)
לכתו הוא אובדן גדול לירושלים ולעם ישראל, ומותיר אותנו חסרים עד מאד. ואולם, מורשתו, של אורי היקר ז"ל, מורשת של אהבה, חסד, נתינה ואחריות ציבורית, תמשיך ללוות אותנו | ראש עיריית ירושלים נפרד מהרב אורי לופוליאנסקי (טור)
ראשי הערים הגדולות בישראל - ליאון וחולדאי, פנו במכתב משותף לשרי התחבורה, המשפטים והביטחון הלאומי ובו הם ביקשו: "העניקו לפקחים העירוניים סמכויות לאכוף את החוק האוסר על כניסת רכבים לצומת חסום" (חדשות בארץ)
אלפים נטלו חלק במעמד ההקפות שניות בחצרו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, בין הנוכחים בלט נוכחותו של ראש היער מר משה ליאון, שכובד באמירת 'מזמור לתודה' אחרי שאשתקד כובד ב'יענך' | הגר"ש אלתר בדבריו התבטא ואמר: אחרי שהשבויים חזרו, יש לצפות לקיום הסייפא 'ושוב בנים לגבולם' – שכולנו נצא מהשבי ונחזור בתשובה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
שנת הלימודים לעולות לכיתה ט' לא נפתחה השנה בחלק מהסמינרים בירושלים ובכל הסמינרים בבית שמש, זאת בהוראת גדולי ישראל, לאחר שהיו בעיות בשיבוצים | הצהריים, לאחר מו"מ עיקש וארוך הצליחו למצוא פתרון לבעיה בירושלים, כאשר בבית שמש, גם צפוי פתרון אותו מנסים לקדם בשעות האחרונות (חרדי)
החל מיום א' ה-31.8.2025 ישוב הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים לפעילות מלאה | ראש העיר משה ליאון: ״זהו צעד משמעותי בדרך למהפכה תחבורתית אדירה שבסיומה ירושלים תהיה העיר הראשונה בישראל עם רשת רכבות קלה מודרנית״ (חדשות)
במטה משפחות החטופים פנו לראש עיריית ירושלים וביקשו: ״תפעל לשינוי השם של רחוב עזה בעיר לרחוב החטופים״ | לדבריהם: "שינוי שם הרחוב יישא מסר ברור: עד שכולם ישובו הביתה – החיים אינם יכולים להמשיך כרגיל" (חדשות)
לאחר שנים של שקט יחסי בסוגיית הרישום לסמינרים בירושלים - לא עוד | לאור היחסים המתוחים בין דגל התורה לש"ס, מתפתח לו השנה קרב איתנים בסוגיית שיבוצן של 300 בנות בסמינרים | בעוד רבני ש"ס החליטו על השיבוץ של הבנות, ב'דגל התורה' יוצאים למאבק נגד ההתערבות הספרדית | יראה הציבור וישפוט (חרדים)
במעמד הרבנים הראשיים לשעבר הגאונים רבי ישראל מאיר לאו ובנו רבי דוד לאו, נערך באולם מועצת העיר ירושלים, מעמד השקה למסע היסטורי של כ-100 בחורי ישיבות לפולין | מה אמר הגרי"מ לאו לבחורים? ופרטי המסע (חדשות חרדים)