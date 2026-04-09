לקראת חג החירות: מעמד מוזיקלי אדיר ומרומם יפגיש את גדולי האמנים לערב של התעלות והכנה רוחנית לליל הסדר. תחת שרביטו של המאסטרו יואלי דיקמן, יופיעו מוטי ויזל, קובי ברומר ורפאל מלול במופע שכולו ניגון, רגש ודברי חיזוק לקראת החג (חרדים)
בעדה החרדית מעלים הילוך: המודעות הכריזו על "מלחמה" | פרסום ראשון: כך עוקפים בישיבות את נהלי משרד התחבורה | לא רק גזירת הגיוס: זו הסיבה להפגנת הקנאים בבירה בליל פורים | הפוליטיקאי האנטישמי משווייץ תוקף את היהודים: "עירוב זה גטו" (מעייריב)
יו"ר ועדת הכספים, סגן ומ"מ רה"ע צביקה כהן העביר את תקציב הפיתוח תקב"ר לשנת 2026 כאשר חלק הארי של התקציב מופנה לפתרונות תחבורה ולבינוי מאסיבי של כיתות לימוד | בשורה גם למוסדות החינוך: עשרות מיליונים הוקצו למבני דת ולשיפוצי עומק במוסדות (חדשות)
עשרות בנות נאלצות להצטופף מדי יום, בכיתות מחניקות ובפתרונות מאולתרים, כאשר חלקן כלל לא מוצאות מקום לימודים מסודר | הורים לתלמידות זעקו: "שנים דיברו על אפליה, והנה כשהוקם מוסד מכובד שנותן מענה אמיתי לבנות הספרדיות, העירייה בעצמה דואגת להמשיך את ההדרה" (חרדים, מקומי)
במעמד הרבנים הראשיים לשעבר הגאונים רבי ישראל מאיר לאו ובנו רבי דוד לאו, נערך באולם מועצת העיר ירושלים, מעמד השקה למסע היסטורי של כ-100 בחורי ישיבות לפולין | מה אמר הגרי"מ לאו לבחורים? ופרטי המסע (חדשות חרדים)
שבוע לא קל עבר על תושבי מרכז ירושלים והמבקרים בה, בעקבות העומס התחבורתי שנוצר בגלל הפסקת פעילות הרכבת הקלה בחלק מהקווים משני צידי העיר | היום (שישי) פעילות הרכבת הקלה שבה לסדרה אחרי שבוע עבודות שדרוג נרחבות שיקלו על הנוסעים (בארץ)
לאחר ריבים ממושכים מול העירייה, תושבי החלק החדש של שכונת רמת שלמה יכולים לנשום מעט לרווחה | בפעילות יו"ר דגל התורה, נחתמו היתרי בנייה לבתי כנסת חדשים ועוד צפויים להיחתם עוד היתרי בנייה | כל הפרטים (חדשות חרדים)