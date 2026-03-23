פעילות האכיפה נגד הגעלת כלים בירושלים, בשנה שעברה ( צילום: משרד האנרגיה והתשתיות )

לקראת חג הפסח, מפקחים מטעם מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, בסיוע צוותי אכיפה ושיטור בעיריית ירושלים, יבצעו פעילויות אכיפה של עמדות הגעלת כלים ברחבי העיר, על מנת לוודא כי שלום הציבור נשמר וכי העמדות פועלות בהתאם לתקנות ולהנחיות הבטיחות.

עמדות הגעלת כלים, המוקמות מדי שנה לקראת החג, מבוססות על דוודי מים רותחים המחוממים באמצעות מבער גז המחובר למכל גז נייד. שימוש במערכות שאינן תקניות או אי עמידה בכללי הבטיחות עלולים להביא לפגיעה בנפש וברכוש. במסגרת ההנחיות של משרד האנרגיה והתשתיות, נדרשים מפעילי העמדות, בין היתר, להציב את המתקנים באזור מאוורר כדי למנוע הצטברות אדי גפ"מ במקרה של דליפה, להרחיק מקורות אש ולהקפיד על שימוש בציוד תקני בלבד.

במסגרת ההכנות לפעילות האכיפה, התקיימה פגישה מקדימה בין מפקחי מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות לבין אגף אכיפה ושיטור בעיריית ירושלים.

בפגישה זו, ועל רקע המצב הביטחוני, חודדו הנהלים להפעלת עמדות הגעלת כלים גם בעת חירום, ובפרט הובהרו ההנחיות לפעולה במקרה של הישמע אזעקה.

במקרה של הישמע אזעקה, על מפעיל העמדה לכבות באופן מיידי את מבער הגז, לנתק ככל הניתן את מקור האנרגיה, ולהתרחק מהעמדה בהתאם להנחיות פיקוד העורף – תוך הקפדה על בטיחות המפעילים והציבור.

משרד האנרגיה והתשתיות ימשיך לפעול יחד עם כלל הגורמים הרלוונטיים על מנת להבטיח כי פעילות הגעלת הכלים תתקיים באופן בטוח, מוסדר ואחראי, לטובת הציבור הרחב.