פסח מרטיט את הלבבות | צפו

הכנה לליל הסדר בשידור חי: ענקי המוזיקה היהודית על במה אחת

לקראת חג החירות: מעמד מוזיקלי אדיר ומרומם יפגיש את גדולי האמנים לערב של התעלות והכנה רוחנית לליל הסדר. תחת שרביטו של המאסטרו יואלי דיקמן, יופיעו מוטי ויזל, קובי ברומר ורפאל מלול במופע שכולו ניגון, רגש ודברי חיזוק לקראת החג (חרדים)

יש רגעים שבהם המוזיקה פוגשת את הנשמה, וערב חג הפסח הוא בדיוק הזמן הזה. בעוד השוק רועש וההכנות בשיאן, הציבור מוזמן לעצור הכל ולהיכנס למסע מוזיקלי ורוחני שייקח אתכם אל עומק ההגדה. זה לא עוד מופע – זו החוויה שתכניס אתכם לליל הסדר עם לב פתוח ונשמה בוערת מאור החירות.

נבחרת החלומות של עולם הנגינה

על הבמה יעלו בזה אחר זה מיטב האמנים שמרעידים את המגזר: מוטי ויזל בקולו המרטיט, קובי ברומר באנרגיות סוחפות, רפאל מלול ומשה דוד ווייסמנדל, כשהם מלווים בביצועים המופלאים של מקהלת נשמה. על כל התזמורת האדירה הזו ינצח ביד רמה המאסטרו יואלי דיקמן, שיעניק לניגוני הפסח פרשנות מוזיקלית שעוד לא נשמעה.

אמרות נועם ודברי חיזוק

לצד הצד המוזיקלי, המעמד ילווה בדבריו המעוררים של הרב ישראל מאיר רידר שליט"א, שימסור אמרות נועם והכנה פנימית לרגעים הגדולים של ליל הסדר. זה הזמן שלכם להתנתק מהמרוץ, להתחבר לניגון הפנימי ולהגיע לחג החירות כשאתם באמת בני חורין.

