מכת מדינה בלב ירושלים, בזמן שבני המשפחות חגגו את ליל הסדר אצל ההורים - פורצים פשטו על שכונת 'רמת שלמה' • למעלה מ-10 דירות נפרצו בשיטה זהה, כספות נתלשו, נשק ותחמושת נגנבו ונזק עצום לרכוש • התושבים זועמים: "אנשי הביטחון לא עושים כלום, הפכנו למערב פרוע" (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ליל הסדר בצל האזעקות: שתיית רביעית יין בכוס הראשונה כדי לקיים "קידוש במקום סעודה" • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
היום יהיה נוח ובהיר, ערב החג יתאפיין באובך כבד ובגשמים מקומיים שיתפשטו לרוב חלקי הארץ. בנחלי המזרח והדרום קיים חשש ממשי לשיטפונות, כאשר הגשם צפוי ללוות אותנו גם במהלך היום הטוב הראשון של החג (מזג האוויר)
חלוקת מצות, סיוע למשפחות נזקקות ועוד תוך שהמוסדות פועלים כרגיל: כך נערכים בקהילה היהודית באזרבייג'ן לחג הממשמש ובא | הרב של הקהילה הספרדית בבאקו, הרב זמיר איסייב, אומר כי למרות המתיחות האזורית, הקהילה היהודית באזרבייג'ן נכנסת לפסח בתחושת ביטחון יחסית. השנה, הוא מוסיף, כמעט שלא מגיעים תיירים ישראלים (חדשות, העולם היהודי)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אזעקה בליל הסדר: האם יציאה למקלט תחייב לברך שוב על היין? ומה עושים אם נשמעת אזעקה באמצע אכילת מצה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
לקראת חג החירות: מעמד מוזיקלי אדיר ומרומם יפגיש את גדולי האמנים לערב של התעלות והכנה רוחנית לליל הסדר. תחת שרביטו של המאסטרו יואלי דיקמן, יופיעו מוטי ויזל, קובי ברומר ורפאל מלול במופע שכולו ניגון, רגש ודברי חיזוק לקראת החג (חרדים)