עיריית ירושלים מודיעה: מוסדות החינוך המיוחד ישובו לפעילות

מתווה הפעלת מוסדות החינוך המיוחד בירושלים, אושר על-ידי פיקוד העורף ומשרד החינוך, וזאת בהתאם להמלצת ראש העיר, משה ליאון, ובשיתוף סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך, חגית משה, מנהלת מחוז ירושלים במשרד החינוך, כרמית הרוש ויו"ר הנהגת ההורים העירונית, אריק קפלן.

בשלב הראשון ובין הימים א'-ו', ישובו לפעילות אך ורק מוסדות החינוך המיוחד הכוללני מכיתות גן ועד גיל 21.

כיתות התקשורת, כיתות מקדמות או כיתות שילוב בעיר - לא יפעלו. שאר מוסדות החינוך ימשיכו בשלב זה בלמידה מרחוק.

מתווה החזרה ללימודים במוסדות החינוך המיוחד יבוצע באופן הבא:

בשלב זה, ההסעות לא יפעלו וההגעה למסגרות החינוך תיעשה באופן עצמאי.

צוותי החינוך יתרגלו עם התלמידים הגעה למרחב המוגן עם קבלת התרעה.

צוותי אכיפה ושיטור יסיירו בשטח להגברת תחושת הביטחון. מאבטחים יוצבו בכניסה למוסדות החינוך כבשגרה.

החזרה למסגרות היא ליום מלא עד השעה 16:30, כולל שעות פעילות הצהרון וכולל ימי שישי.

שירותי ההזנה יסופקו כבשיגרה.

מסגרות חינוך שלא קיימים בהן מרחבים מוגנים תקניים או שאינם מספיקים לכולם, יעברו ללמוד במבנים חלופיים. מנהלי המוסדות הרלוונטיים יעדכנו את ההורים באופן פרטני.

בעירייה מוסיפים ומעדכנים כי בעקבות החזרה ללימודים ובשל מגבלות התפוסה, חלק ניכר מהמקלטים במוסדות החינוך המיוחד ישרתו אך ורק את התלמידים ויהיו סגורים לציבור הרחב משעות הבוקר ועד השעה 16:30. לאחר מכן, יוכל גם הציבור לשהות במקלטים אלה בעת אזעקה ובהתאם לכך, יוצב שילוט במקום.

"העיקרון המרכזי המנחה במתווה הוא שמירה על מוגנות וביטחון הילדים וצוותי החינוך. המתווה אושר ע"י פקער ויתעדכן בהתאם להערכות המצב, והוא ייושם באופן אחיד והוגן עבור כלל ילדי וילדות ירושלים", נמסר מעיריית ירושלים.

באשר למעונות היום נמסר כי "מתוך דאגה לשלומם של הפעוטות במעונות היום, ולאור הצורך בטיפול אישי בהם ותלותם ביכולת המטפלת להעבירם למרחב מוגן, לא ניתן כרגע לפתוח את מעונות היום. עיריית ירושלים פועלת במקביל לגיבוש פיתרון לחזרה ללימודים של תלמידי הגנים, בתי הספר היסודיים, העל-יסודיים והתיכונים".