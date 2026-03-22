בזירה הקשה בעיר ערד, פונו אמש יותר ממאה פצועים לבתי החולים, לאחר שהעיר ספגה פגיעה ישירה של טיל איראני כבד | בין הפצועים ישנם חסידי גור רבים | חיים גולדברג יצא לתעד בלילה וגם הבוקר את הזירה הקשה (חדשות בארץ)
לרגל יום פטירתו של הרבי בעל השפתי-צדיק זצ"ל - 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של צדיק יסוד עולם שתפילתו הייתה בוקעת רקעים | מעשה נפלא על חתן שאיחר לחתונה וזכה לברכה לעושר גדול | "שִׂפְתֵי צַדִּיק יֵדְעוּן רָצוֹן" (יהדות ואקטואליה)
לרגל יום ההילולא של הרבי בעל הלב שמחה מגור זצ"לשחל בתאריך ז’ תמוז – 10 פנינים נפלאים מדברותיו ומהנהגותיו | באלו מילים 'בהלל' ניתן להיוושע בכל הדברים? מתי יש להילחם ביד חזקה? ומתי אדם יוצא ‘מעצמו’ והופך להיות עבור הכלל? |"גילו בה’ שמחו בצדיקים" (יהדות ואקטואליה)
לרגל יום פטירתו של רבי יצחק
הוברמן זצ"ל, שחל בתאריך י"ג בטבת – שורות קצרות על דמותו
של הצדיק הנסתר שידו רב לו לפעול ישועות
בקרב הארץ ורבים נושעו בזכותו |
על לימוד התורה ושמירת
השבת במסירות נפש גם תחת יד המציק (יהדות,
ואקטואליה)