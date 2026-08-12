יו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, הודיע היום (רביעי) על הצטרפותו של מתי גיל לרשימת המפלגה לכנסת ה-26. גיל, המכהן כראש מטה ההייטק של המפלגה, הוא בעל ניסיון רב בתחום הביוטכנולוגיה והמנכ"ל המייסד של AION Labs. אולם, פרשנות ישנה שמסר בעבר על תוצאות הבחירות חוזרת כעת לרדוף אותו.

ההצטרפות מתרחשת על רקע מאמציו של בנט לחזק את רשימת המפלגה בדמויות בעלות ניסיון מקצועי. גיל מוביל כיום את AION Labs, סטודיו להקמת סטארטאפים העוסקים בגילוי ופיתוח תרופות באמצעות בינה מלאכותית. תחת הנהגתו הוקמו בחברה 10 סטארטאפים חדשים תוך ארבע שנים בלבד.

בעברו עבד גיל כראש לשכת השר לביטחון פנים אבי דיכטר. בעת תדריך בגבול עזה עם השר, נפצע גיל בפיגוע ירי של ארגון הטרור חמאס. הוא רב-סרן במילואים וממקימי החמ"ל המשותף לצה"ל ולפיקוד המרכז (סנטקום) של צבא ארצות הברית, אשר פעל בגזרת לבנון במלחמת 'חרבות ברזל'.

בנט מסר על ההצטרפות: "מתי גיל הוא תוספת כוח משמעותית לנבחרת התיקון של ישראל. מתי הוביל בעשרים השנים האחרונות מהלכי ענק עבור הטכנולוגיה הישראלית, ובעזרת השם יוביל מהלכים גדולים בנושאים אלה עבור המדינה לאחר הבחירות".

גיל הסביר את החלטתו: "אחרי שנים עשייה במגזר הציבורי והפרטי, הבנתי שהגיע הזמן לתרום את מה שלמדתי בשירות המדינה. לעם המדהים שלנו מגיעה מנהיגות ראויה - כזו שתביא תיקון עומק אמיתי ותהפוך את ישראל לאותה מדינת המופת אליה המשפחה שלי עלתה ארצה".

הפרשנות המביכה משנת 2020

אולם, בעוד גיל מצטרף למפלגה בציפייה לשינוי, פרשנות שמסר בעבר חוזרת כעת לרדוף אותו. בשנת 2020 הבהיר המצטרף החדש כי "חברים אם יש משהו שלמדנו מ-3 מערכות בחירות, זה שבכלל לא משנה מי מקבל הכי הרבה קולות, מה שבטוח זה שבסוף נתניהו לוקח".

הציטוט, שנאמר לפני כחמש שנים, מעיד על תפיסה שהייתה רווחת באותה תקופה לגבי יכולתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכיב קואליציה גם כאשר מפלגתו לא זוכה במספר המנדטים הגבוה ביותר. כעת, כשגיל מצטרף למפלגה שמטרתה המוצהרת היא להדיח את נתניהו, הפרשנות הישנה מקבלת משמעות אירונית.

האתגרים בסקרים

ההצטרפות מתרחשת בעוד מפלגת 'ביחד' מתמודדת עם אתגרים בסקרים. בסקר האחרון שפורסם בכאן חדשות, המפלגה צנחה ל-13 מנדטים. בנט מנהל מאמצים נוספים לחיזוק הרשימה, כולל מגעים עם ח"כ חילי טרופר לאיחוד רשימות, אם כי המגעים טרם הבשילו.

השאלה היא האם הצטרפותו של גיל, בעל הניסיון העשיר בתחום ההייטק והביוטכנולוגיה, תצליח לשנות את המגמה בסקרים. בינתיים, הפרשנות הישנה שלו על נתניהו ממשיכה להדהד ברקע, כתזכורת לכך שבפוליטיקה הישראלית, לעיתים המציאות מתגלה כמורכבת יותר מכל תחזית.