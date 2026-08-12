מסוק אמריקאי תקף מכלית במפרץ עומאן

הדייג נשכב על הסיפון ותיעד את מסוק אפאצ'י מכניע מכלית ( צילום: רשתות חברתיות )

אירוע דרמטי התרחש במפרץ עומאן כאשר מסוק קרב אמריקאי מדגם אפאצ'י AH-64 פתח באש לעבר מכלית הנושאת את שם "לה נובה". התקיפה תועדה באופן יוצא דופן על ידי דייגים איראניים שנמצאו באזור בעת האירוע.

על פי הודעה רשמית של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, המכלית, שהפליגה תחת דגל פנמה, זוהתה כשהיא מנסה להפר את המצור שהוטל על נמלים באיראן. לאחר שהמכלית לא נענתה למספר אזהרות לעצור את תנועתה, הוחלט על שימוש בכוח צבאי ממוקד במטרה לשתק את יכולת ההפלגה שלה.

הדייג נשכב על הסיפון ותיעד את מסוק אפאצ'י מכניע מכלית - צילום: רשתות חברתיות הדייג נשכב על הסיפון ותיעד את מסוק אפאצ'י מכניע מכלית | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26

תיעוד נדיר שהגיע מהאזור מציג דייג איראני ששכב על סיפון סירתו כדי להגן על עצמו מפני הירי. רגעים ספורים לאחר מכן, המסוק האמריקאי שיגר טילים מדויקים לעבר חדר המכונות של המכלית, מה שהוביל לשיתוק מוחלט של כלי השיט. שוחרר מכלא רוסי אחרי 1,666 ימים בבלי | 11.08.26 האירוע גרם לא רק לנזק צבאי אלא גם להשלכות סביבתיות חמורות. דיווחים מהשטח מצביעים על כך שדליפת נפט משמעותית התגלתה היום בסמוך לאי קשם שבשטח איראן.

דליפת נפט משמעותית אותרה היום בסמוך לאי קשם שבאיראן. - צילום: רשתות חברתיות דליפת נפט משמעותית אותרה היום בסמוך לאי קשם שבאיראן. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:14

עדויות מהאזור מתארות תמונה קשה של חופי נמלים המכוסים בנפט שחור. הדבר מעורר חשש רב לאסון סביבתי נרחב שעלול לפגוע בחופי המפרץ ובמערכת האקולוגית של האזור.