מסוק אמריקאי תקף מכלית במפרץ עומאן

אירוע דרמטי התרחש במפרץ עומאן כאשר מסוק קרב אמריקאי מדגם אפאצ'י AH-64 פתח באש לעבר מכלית הנושאת את שם "לה נובה". התקיפה תועדה באופן יוצא דופן על ידי דייגים איראניים שנמצאו באזור בעת האירוע.
על פי הודעה רשמית של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, המכלית, שהפליגה תחת דגל פנמה, זוהתה כשהיא מנסה להפר את המצור שהוטל על נמלים באיראן. לאחר שהמכלית לא נענתה למספר אזהרות לעצור את תנועתה, הוחלט על שימוש בכוח צבאי ממוקד במטרה לשתק את יכולת ההפלגה שלה.
תיעוד נדיר שהגיע מהאזור מציג דייג איראני ששכב על סיפון סירתו כדי להגן על עצמו מפני הירי. רגעים ספורים לאחר מכן, המסוק האמריקאי שיגר טילים מדויקים לעבר חדר המכונות של המכלית, מה שהוביל לשיתוק מוחלט של כלי השיט.
האירוע גרם לא רק לנזק צבאי אלא גם להשלכות סביבתיות חמורות. דיווחים מהשטח מצביעים על כך שדליפת נפט משמעותית התגלתה היום בסמוך לאי קשם שבשטח איראן.
עדויות מהאזור מתארות תמונה קשה של חופי נמלים המכוסים בנפט שחור. הדבר מעורר חשש רב לאסון סביבתי נרחב שעלול לפגוע בחופי המפרץ ובמערכת האקולוגית של האזור.
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