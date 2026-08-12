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מבצע ההברחה באנקרה

פרטים חדשים על האיום האיראני: ידעו את מיקום חדרו המדויק של טראמפ

דיווח ב'ניו יורק טיימס' חושף: המודיעין האמריקני זיהה איום מוחשי בטיל כתף נגד מטוסים, והאיראנים החזיקו במידע מדויק על מיקום הנשיא האמריקני באנקרה • כך בוצע מבצע ההברחה החשאי

ה"אייר פורס 1" (צילום: שאטרסטוק)

פרטים חדשים ומדאיגים נחשפים כעת אודות רמת האיום הביטחוני שהוביל למבצע ההברחה החשאי של נשיא ארצות הברית מטורקיה בחודש שעבר. לפי דיווח שפורסם בעיתון 'ניו יורק טיימס', מדובר באיום מוחשי וחמור בהרבה ממה שהיה ידוע עד כה.

על פי הפרסום, גורמי המודיעין האמריקניים קיבלו במהלך היום האחרון של פסגת נאט"ו ב-8 ביולי מספר זרמי מידע מודיעיני חמורים. בין היתר, התקבל דיווח על אדם שזוהה באזור הפסגה כשברשותו טיל כתף נגד מטוסים, לצד איום ספציפי על שיגור טיל קרקע-אוויר לעבר מטוס הנשיא.

מהמידע המודיעיני עלה כי גורמים איראניים החזיקו בנתונים מפורטים ומדויקים על מיקום שהייתו של טראמפ באנקרה, לרבות הקומה הספציפית בבניין שבו שהה. חומרת הממצאים והערכת מהימנותם הובילו את הנשיא ויועציו הבכירים להחליט על פעולת הברחה יוצאת דופן.

כפי שדווח בעבר, במסגרת מבצע ההטעיה עלה טראמפ למטוס הנשיאותי הישן בפני המצלמות, כשהוא מצהיר שהוא עושה זאת "למען הימים היפים". אולם מיד לאחר מכן הוברח בחשאי בתוך מכולת קייטרינג של נמל התעופה והועבר למטוס צבאי, שבאמצעותו עזב את טורקיה בבטחה. זאת על רקע ניסיונות התנקשות קודמים שנחשפו כנגדו.

דונלד טראמפאיראןטורקיה

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