בתשובה לשאלה ישירה שהופנתה אליו אתמול, התייחס נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לאפשרות שיתמודד לכהונה נוספת בבחירות הנשיאותיות שייערכו בשנת 2028. השאלה עלתה לאחר שבמהלך אירועים ציבוריים שונים שקיים לאחרונה, נשמעו קריאות מהקהל הקורא לו "2028" - בהתייחסות למועד הבחירות הבאות.

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החוקה האמריקנית קובעת מגבלה ברורה על מספר הכהונות שאזרח יכול לכהן כנשיא - שתי כהונות בלבד. טראמפ, שכיהן כבר פעמיים, רמז בעבר לא אחת כי הוא שוקל להתמודד שוב.

"כולם שואלים אותי את השאלה הזאת... אבל החוק מאוד חזק בנושא הזה", השיב הנשיא באופן אופייני לו. הוא הוסיף: "הייתי ממש רוצה להתמודד, אבל החוק חזק מאוד. מבקשים ממני כל הזמן, גם הלילה פה מאחורה צעקו 2028, כולם רוצים ממני שאני אעשה זאת אבל החוק חזק מאוד".