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רמזים חוזרים

טראמפ נשאל על כוונה להתמודד לכהונה שלישית בניגוד לחוקה - כך השיב

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס אתמול לשאלה האם הוא מתכנן להתמודד לכהונה נוספת בשנת 2028, למרות שהחוקה האמריקנית מגבילה את מספר הכהונות לשתיים בלבד | "הייתי ממש רוצה, אבל החוק חזק מאוד", אמר הנשיא

טראמפ, הלילה
טראמפ, הלילה| צילום: צילום: הבית הלבן

בתשובה לשאלה ישירה שהופנתה אליו אתמול, התייחס נשיא ארה"ב לאפשרות שיתמודד לכהונה נוספת בבחירות הנשיאותיות שייערכו בשנת 2028. השאלה עלתה לאחר שבמהלך אירועים ציבוריים שונים שקיים לאחרונה, נשמעו קריאות מהקהל הקורא לו "2028" - בהתייחסות למועד הבחירות הבאות.

החוקה האמריקנית קובעת מגבלה ברורה על מספר הכהונות שאזרח יכול לכהן כנשיא - שתי כהונות בלבד. טראמפ, שכיהן כבר פעמיים, רמז בעבר לא אחת כי הוא שוקל להתמודד שוב.

"כולם שואלים אותי את השאלה הזאת... אבל החוק מאוד חזק בנושא הזה", השיב הנשיא באופן אופייני לו. הוא הוסיף: "הייתי ממש רוצה להתמודד, אבל החוק חזק מאוד. מבקשים ממני כל הזמן, גם הלילה פה מאחורה צעקו 2028, כולם רוצים ממני שאני אעשה זאת אבל החוק חזק מאוד".

דונלד טראמפבחירות בארצות הברית

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