גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות ( צילום: מסך )

ביום שני בבוקר, בסביבות השעה 7:30 שעון מקומי, נפגעה קולומביה מרעידת אדמה קשה ביותר בעוצמה של 7.4 במערב המדינה. הרעש, שנחשב לחזק ביותר שנרשם במדינה במאה הנוכחית, הותיר אחריו הרס נרחב. על פי הנתונים האחרונים, לפחות 111 בני אדם נספו, אך חוששים כי מספר ההרוגים יעלה משמעותית ככל שצוותי החילוץ ימשיכו לפעול בין ההריסות.

גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות - צילום: רשתות חברתיות גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:40

מרכז הרעש היה באזור העיירה המרוחקת סן חוסה דל פלמאר שבמחוז צ'וקו, אולם ההשפעות הורגשו גם במרכזים עירוניים גדולים. העיר פריירה נפגעה קשות, עם דיווחים על לפחות 40 הרוגים ו-15 מבנים שקרסו כליל. תיעוד מהמקום מראה חלקי תקרה שקרסו בנמל התעופה המקומי על נוסעים מבוהלים. בעיר קאלי, השלישית בגודלה במדינה, דווח על 27 הרוגים ועל עשרות מבנים שנהרסו. מתנדבים וצוותי חירום פועלים במאמץ רב לאתר ניצולים תחת ההריסות, תוך שימוש בכלים בסיסיים ובידיים חשופות.

גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות - צילום: רשתות חברתיות גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08

הנשיא אבלרדו דה לה אספרייה, שנכנס לתפקידו זמן קצר לפני האסון, הכריז על מצב חירום לאומי. "העדיפות הראשונה שלנו היא חילוץ לכודים מתוך ההריסות", הצהיר הנשיא. על פי הדיווחים, למעלה מ-1,600 מבנים ניזוקו ולפחות 61 קרסו לחלוטין.

המצב מחמיר לאור הדיווחים על יותר מ-2,700 נעדרים, כאשר בני משפחה מפרסמים תמונות של יקיריהם במאגרי מידע ברשת בניסיון לאתרם.

הקהילה הבינלאומית הגיבה במהירות, כאשר ארצות הברית הודיעה על סיוע חירום בסך 15.5 מיליון דולר למזון, מחסה וציוד רפואי. רעידת האדמה הנוכחית מגיעה פחות מחודשיים לאחר שרעידות אדמה קשות פקדו את ונצואלה השכנה וגבו את חייהם של אלפי בני אדם.

בשל חשש מפני ביזה, הוכרז עוצר לילי בערים קאלי, ארמניה ומניסאלס. בעיר האחרונה קרס אחד ממגדלי הקתדרלה הניאו-גותית המפורסמת. צוותי החילוץ ממשיכים במאמציהם גם בשעות הלילה, בתקווה לאתר ניצולים נוספים תחת ההריסות.