הרכבת המוזרה בעולם: התיירים נדהמו "אי אפשר לנסוע" ( צילום: מסך )

מחזה יוצא דופן נחשף בפסטיבל המלונים השנתי שהתקיים בעיר חיווה שבאוזבקיסטן: רכבת בגודל מלא שנבנתה כולה מפירות מלון. מאות מלונים סודרו זה לצד זה ועוצבו למבנה צבעוני הדומה לרכבת אמיתית, כחלק מחגיגות המדינה לציון פיתוחים חדשים בתחום התחבורה.

הפסטיבל, הנושא את השם "Qovun Sayli", הוא אירוע בינלאומי המוקדש למלון - אחד הסמלים החקלאיים המובהקים של אוזבקיסטן. במסגרת האירוע מוצגים זנים מגוונים של המלון, מתקיימות תחרויות ומיצגים שונים, ומגדלים מציגים את תוצרתם. השנה בלט במיוחד מיצג הרכבת, המשלב באופן מקורי בין הפרי המסורתי לבין סמל התחבורה המודרנית.

הרכבת המוזרה בעולם: התיירים נדהמו "אי אפשר לנסוע" - צילום: רשתות חברתיות הרכבת המוזרה בעולם: התיירים נדהמו "אי אפשר לנסוע" | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25

הקו החדש שהושק אמור לקצר את משך הנסיעה בין הבירה טשקנט לעיר חיווה שבמערב המדינה בכשבע שעות וחצי. המהלך נועד לחבר באופן יעיל יותר בין המרכז הכלכלי והפוליטי של אוזבקיסטן לבין אחת מערי התיירות המרכזיות והחשובות במדינה. בשיאה של תכנון התנקשות בנשיא ארה"ב: כך הוא נעצר ישראל גרוס | 05.08.26 טראמפ הורה לפרק ולבנות מחדש: "זה לא מיושר כראוי" ישראל גרוס | 05.08.26 הבחירה במלון כמרכיב המיצג אינה מקרית. אוזבקיסטן מזוהה כאחת המדינות המובילות בגידול מלונים, והפסטיבל משמש במה להצגת זנים שונים, לקיום תחרויות ולהצגת התוצרת החקלאית המקומית בפני מבקרים מהארץ ומחוצה לה.

הרכבת המוזרה בעולם: התיירים נדהמו "אי אפשר לנסוע" - צילום: רשתות חברתיות הרכבת המוזרה בעולם: התיירים נדהמו "אי אפשר לנסוע" | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:19

ההשקעה בתשתית הרכבת המהירה מהווה שינוי משמעותי בנגישות לעיר חיווה העתיקה. קיצור זמן הנסיעה הופך את העיר לזמינה יותר עבור מבקרים ותיירים, ומחזק את הקשר שלה עם הבירה טשקנט ועם יעדי תיירות נוספים ברחבי המדינה. המיצג הצבעוני בפסטיבל משקף את התקווה למהפכה בתחום התחבורה והתיירות באוזבקיסטן.