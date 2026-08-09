המבוקש מספר 1 נמלט ( צילום: מיליציות טרור )

בשעות הלילה המאוחרות ברח אכרם אל-כעבי, המזכ"ל של תנועת א-נוג'בא השיעית, משטח סוריה חזרה לעיראק. על הטרוריסט, שמחלקת המדינה האמריקאית הציבה על ראשו פרס של עשרה מיליון דולר, הוחמר הלחץ המודיעיני בתקופה האחרונה עד כדי כך שהחליט לעזוב את המדינה בחשאי.

אל-כעבי, הנתמך כלכלית על ידי כוח קודס של משמרות המהפכה האיראנית, מנהל מיליציה טרוריסטית שפעלה במשך שנים רבות באזור. הארגון שלח אלפי לוחמים לסוריה לתמיכה במשטר אסד, וביצע מאות תקיפות באמצעות כטב"מים וטילי שיוט כנגד בסיסים אמריקאיים, ירדן, סעודיה ומטרות בישראל. בין פעולותיו: הקמת "חטיבת שחרור הגולן" המכוונת כנגד הגבול הצפוני של ישראל.

10 מיליון דולר פרס ( צילום: משרד החוץ של ארה"ב )

המצב בסוריה השתנה באופן דרמטי טראמפ הורה לפרק ולבנות מחדש: "זה לא מיושר כראוי" ישראל גרוס | 05.08.26 המהפך הפוליטי בסוריה בדצמבר 2024, עם נפילת משטר אסד ועליית הממשל החדש, שינה לחלוטין את המציאות עבור אל-כעבי ואנשיו. הממשל המעברי בהנהגת אחמד א-שרע פועל בנחישות לסגירת ציר ההברחות האיראני ולחסימת הגבולות בפני העברת נשק וכוח אדם טרוריסטי. כפי שדווח, סוריה אף העבירה אזהרה ברורה לעיראק כי כל תקיפה שתצא משטחה לעבר סוריה תזכה לתגובה מיידית. באזור אל-בוכמאל ואל-קאים, שהיווה בעבר את נתיב המעבר המרכזי של איראן להעברת נשק ולוחמים דרך עיראק לסוריה וללבנון, חל שינוי מהותי. הממשל הסורי החדש ניתק את הציר הזה, והותיר את המיליציות הפרו-איראניות במצב של בידוד. המיליציות הגיבו באיומים, אך הממשל הסורי לא נסוג והציב כוחות משמעותיים לאורך הגבול.

נשיא סוריה ( צילום: תקשורת סורית )

המיליציה במצב קשה

כיום נמצא ארגונו של אל-כעבי במצב הקשה ביותר מאז הקמתו. ממשלת עיראק קבעה מועד אחרון לסוף ספטמבר 2026 לפירוק כל המיליציות החמושות והחזרת מונופול הנשק לידי המדינה. אל-כעבי, לעומת זאת, מסרב להתפרק מנשקו ומכוחותיו.

המיליציה מתמודדת עם איומים מבצעיים כבדים ממספר כיוונים. תקיפה משותפת של ארצות הברית וסעודיה ב-29 ביולי 2026 פגעה במפקדות, במחסני נשק ובאתרי לוגיסטיקה של אל-חשד א-שעבי והמיליציות הפרו-איראניות. כפי שדווח, התקיפות הביאו למותם של כעשרים יועצים איראנים, ביניהם אנשי משמרות המהפכה האסלאמית.

פיקוד מבצעי בגדאד במטה כוחות הגיוס העממי, - צילום: כוחות גיוס עממי - פיקוד המבצעים של בגדד @q_e_baghdad_h_s פיקוד מבצעי בגדאד במטה כוחות הגיוס העממי, | צילום: צילום: כוחות גיוס עממי - פיקוד המבצעים של בגדד @q_e_baghdad_h_s 10 10 0:00 / 1:13

מצוד בינלאומי נמשך

אל-כעבי ואנשיו נמצאים תחת מצוד בינלאומי מתמשך של הקואליציה, הכולל תקיפות אוויריות. הפרס הגבוה של עשרה מיליון דולר שהציבה מחלקת המדינה האמריקאית הופך אותו ליעד מבוקש ביותר. המיליציה ממשיכה להילחם על המשך קיומה הפוליטי והפיזי בתוך עיראק, אך הסיכויים להמשך פעילותה מצטמצמים ככל שחולף הזמן.

בריחתו של אל-כעבי מסוריה משקפת את החולשה הגוברת של הציר האיראני באזור ואת המצב הקשה של המיליציות השיעיות. בעוד ממשלת עיראק מתכוננת לאכוף את המועד האחרון לפירוק המיליציות, נותר לראות האם אל-כעבי יצליח להימלט גם הפעם, או שהמרדף אחריו יגיע לסיומו.