בזירה הצפונית: ארגון הטרור חיזבאללה שיגר במהלך היממה האחרונה רחפן נפץ לכיוון כוח של צה"ל הפועל בדרום לבנון. באירוע לא נפגעו חיילים ולא נגרם נזק. בצה"ל החליטו שלא לפרסם את האירוע לציבור. ההחלטה על אי הפרסום ניתנה על ידי מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא.

על פי הדיווחים בכאן חדשות, הערכת צה"ל היא כי שיגור הרחפן אתמול לעבר הכוחות בדרום לבנון היה חלק מניסיון של ארגון הטרור לסייע למחבלים בבריחה. הרחפן שוגר לאזור רכס עלי טאהר, והערכה היא שפעילי הארגון מנסים לאפשר למחבלים הנמצאים במערכת התת-קרקעית שברכס להימלט ולצאת מהאזור.

בזירה האיראנית: איחוד האמירויות פרסמה הודעה לפיה איראן ביצעה תקיפה באמצעות טיל נגד מכלית השייכת לחברת הנפט הממשלתית של איחוד האמירויות, באזור מצר הורמוז. על פי הדיווח, לא היו נפגעים בתקרית, אך מדובר בהסלמה נוספת בסדרת התקיפות על כלי שיט באזור זה.

הגורמים הרשמיים באיראן לא הגיבו לטענות אלו. כלי התקשורת האיראניים אמנם ציטטו את הדיווח של איחוד האמירויות, אך השמיטו את החלק שבו האמירויות האשימו את איראן בביצוע התקיפה.

מחרוזת שבת חדשה בביצוע משולם זושא בבלי | 06.08.26

בנושא אחר: יו"ר המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, מחפש "נתיב יציאה" מהמלחמה עם איראן, כך דיווחו שלושה גורמים המעורבים בפרטים לרשת CNN.

על פי הגורמים, בשבועות האחרונים קיין הבהיר בשיחות פנימיות עם בכירים בצוות הנשיא דונלד טראמפ כי ארצות הברית צריכה למצוא דרך יציאה מהמלחמה - מאחר שהאפשרויות הצבאיות העומדות על הפרק להסלמת הלחימה עלולות להביא לתוצאה הפוכה, וכי כוח אווירי לבדו אינו צפוי להשיג את יעדי המלחמה המוצהרים של הנשיא.

אירוע ביישוב עופרים: התרעה על חשש לחדירת מחבלים הופעלה הבוקר (שבת) ביישוב עופרים שבשומרון, לאחר שנהג ברכב גנוב פרץ את המחסום במהלך מרדף של כוחות הביטחון. לאחר פריצת המחסום, החשוד יצא מהרכב וניסה להימלט רגלית.

כוחות הביטחון הוזעקו למרחב היישוב ופעלו לעצירת החשוד. מצה"ל נמסר: "כוחות הביטחון קפצו למרחב היישוב, החשוד יצא מהרכב ואיש ביטחון שפעל במרחב ביצע נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו".

החשוד נעצר על ידי הכוחות והועבר להמשך טיפול של משטרת מחוז ש"י. מצה"ל נמסר כי האירוע הסתיים וכי אין חשש לאירוע ביטחוני.