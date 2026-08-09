גורמים בכירים בטהרן מסרו במהלך השבת כי המגעים המתנהלים מול מוסקבה בנושא נתיבי השיט והניהול של מצר הורמוז מתקרבים לסיום, אולם הבהירו כי הדבר אינו מבטיח פתיחה מיידית של המעבר האסטרטגי. לפי הדיווחים, טהרן מעמידה רשימה של דרישות נוספות שעל המערב לקיים בטרם המצר ייפתח לתנועה מלאה.

עבאס עראקצ'י, שר החוץ האיראני, הבהיר כי פתיחת המצר מותנית בתנאים נוספים, ובראשם קבלת פיצויים כספיים מארצות הברית בגין נזקי הלחימה והפרת הסכמות קודמות, לטענת איראן.

במקביל, מוחמד באקר זולקדר, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, פירט דרישות נוספות הכוללות שחרור נכסים איראניים המוקפאים במערב, הפסקת פעילות צבאית אמריקאית נגד איראן וכוחות המזוהים עמה באזור, והסרה מלאה של המצור הימי המוטל על המדינה.

במקביל לדרישות האיראניות, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) פרסם נתונים לפיהם הכוחות האמריקאיים הסיטו עד אתמול את מסלולן של 53 ספינות מסחריות, עצרו שתי ספינות ועלו על סיפונן של שתיים נוספות לצורך בדיקה. יחד עם זאת, הכוחות אישרו את המשך מסען של למעלה מ-30 ספינות שנשאו סיוע הומניטרי.

יצוין כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע לאחרונה הערכה כי העימות עם איראן יגיע לסיומו בזמן קצר יחסית, תוך שהוא חושף כי הוא עצמו מעורב באופן אישי במגעים עם הממשל בטהרן. עם זאת, רשימת הדרישות המפורטת שמציבה איראן מעוררת סימני שאלה האם אכן ניתן יהיה להגיע להסכם מקיף בטווח הזמן הקרוב.