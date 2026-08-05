דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, הורה לקבלנים העובדים בבית הלבן לפרק את מנחת המסוקים החדש שנבנה במדשאה הדרומית, ולבצע את כל העבודה מחדש. ההחלטה התקבלה לאחר שהנשיא הביע חוסר שביעות רצון מהמראה החזותי של המתקן, וטען כי זווית השיפוע של הקרקע אינה נכונה.

הנשיא, המעוניין להשלים את הפרויקט לקראת ביקורו המתוכנן של נשיא סין שי ג'ינפינג בספטמבר 2026, התעקש שהמשטח יהיה מפולס באופן מושלם מול קו האופק.

בעקבות הוראות הנשיא, נאלצו צוותי הבנייה הפועלים במשמרות רצופות לפרק את מה שכבר הושלם. בין השאר, הוסר סמל נשיאותי עשוי גרניט ברוחב של כשלושים מטר, שהותקן במקום זה לא מכבר. כעת נבדק האם יהיה צורך לחפור ולשנות את מבנה המדשאה כולה על מנת לעמוד בדרישות העיצוב שהציב הנשיא.

בשלב זה אין הערכה ברורה לגבי משך הזמן הנוסף והעלויות הכספיות שיידרשו בשל השינויים החוזרים. הפרויקט, שעלותו המוערכת עומדת כבר כעת על למעלה מחמישה מיליון דולר, ממומן על ידי חברת לוקהיד מרטין, היצרנית של המסוקים הנשיאותיים. החברה סירבה להשיב לשאלה האם תידרש לשאת גם בעלויות העבודות הנוספות שנדרשו על ידי טראמפ.

על פי הנחיות פדרליות, מנחתי מסוקים מחייבים שיפוע קל למטרות ניקוז מים, ואינם אמורים להיות מאוזנים לחלוטין. המטרה המקורית של הקמת המנחת הייתה למנוע נזק לדשא הנגרם ממנועי המסוק החדש, שכן עד כה נאלץ טראמפ להשתמש בפארק ציבורי סמוך לצורך נחיתת המסוק.

דובר הבית הלבן, דיוויס אינגל, מסר בתגובה: "במשך שנים רבות, הבית הלבן היה זקוק נואשות למנחת מסוקים ראוי בשטח הבית הלבן, שיאפשר לנשיא לנחות בבטחה ויגן על דשא המדשאה הדרומית היפה מפני גזי הפליטה העזים של מארין 1 המדהים. בזכות הנשיא טראמפ, הבית הלבן מעולם לא נראה טוב יותר, והוא רק ימשיך להשתפר תחת הנהגתו."