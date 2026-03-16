דו"ח חדש חושף נסיגה דרמטית של כמעט כל הקרחונים במדינה במהלך השנתיים האחרונות - תוצאה של חורף חמים ודל בשלגים וקיץ קיצוני במיוחד | החוקרים מזהירים: הקרחונים מאבדים את צורתם ואת יציבותם, וההשלכות על משק המים, האנרגיה והתיירות עלולות להיות מרחיקות לכת (בעולם)
אחת מהקברים המפוארים והמורכבים בעמק המלכים שבמצרים, מקום המנוחה של אחד מבין הפרעונים המרכזיים של תור הזהב בממלכה המצרית, נפתח השבוע למבקרים | הפרויקט, שנמשך מעל לשני עשורים והובל בשיתוף פעולה בינלאומי עם מומחים יפנים ועם אונסק"ו, מהווה אבן דרך במאמצי מצרים להחזיר לעצמה את מעמדה על מפת התיירות העולמית, במיוחד לקראת חנוכת המוזיאון המצרי הגדול (בעולם)
מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, חנך השבוע אזור תיירות ונופש רחב-היקף על חופה המזרחי של המדינה, והביע "שביעות רצון רבה" מהפרויקט, שלדבריו יסייע להעלות את קרנה של ארצו כיעד תיירותי ברמה עולמית (בעולם)