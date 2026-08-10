שריפה בהיקף חסר תקדים משתוללת במערב קנדה, והשלטונות הכריזו על מצב חירום במחוז בריטיש קולומביה. השריפה, הידועה בשם Bald Range, מכסה שטח של כ-136 קילומטר רבוע באזור סמרלנד והסביבה, והיקפה הוכפל מאז יום שישי האחרון. כוחות המשטרה הודיעו כי אישה בת 80 מאזור מידאו ואלי נספתה כאשר ניסתה להימלט מביתה.

דיוויד איבי, ראש ממשלת בריטיש קולומביה, התייחס לאסון וציטט את דברי אנשי כיבוי האש שהשוו את השריפה ל"פצצה שהתפוצצה". איבי הוסיף כי "בתים אבדו ונכסים נהרסו. חלק מהאנשים נלכדו כשהתנאים השתנו במהירות רבה והיו זקוקים לחילוץ".

גל הפינויים הנוכחי הוא הנרחב ביותר שנרשם באזור השנה, כאשר למעלה מ-20,000 תושבים נאלצו לעזוב את בתיהם ברחבי המחוז. הכרזת מצב החירום מאפשרת לשלטונות להטיל הגבלות תנועה, למנוע הפקעת מחירים ולהקצות משאבים נוספים לפעולות החילוץ וההצלה. בין המפונים נמנים גם מאות דיירים ממוסדות סיעודיים ודיור מוגן.

תושבים מהאזורים שנפגעו מתארים התפשטות מהירה ביותר של הלהבות. קיגן רדומסקי, שנמלטה מביתה בסמרלנד ברגע האחרון, פרסמה תיעוד המראה גבעות עולות באש בסמוך לביתה. "יש בתים שאושר כי נהרסו, והרבה נמצאים באזור ליד הבית שלנו. אז אנחנו די מפוחדים. החוסר ודאות מפחיד", אמרה.

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על פי הדיווחים, עוצמת הלהבות הגבוהה יצרה תופעות מזג אוויר מקומיות הכוללות ברקים.

במקביל, תושבים באזור אוקנגן מתמודדים עם קשיים בפינוי בעלי חיים וסוסים. חלקם נאלצו להשאיר שערים פתוחים או לסמן את בעלי החיים בצבע לצורך זיהוי עתידי. ארל קורץ, תושב פיצ'לנד שפונה מביתו לראשונה מזה 30 שנה, תיאר את הרגע שבו ראה מהסירה שלו כיצד שמיים כחולים הפכו לענן עשן כבד שהתקרב במהירות לעבר ביתו.

דאג הולמס, ראש עיריית סמרלנד, קרא לתושבים להיערך לתרחישים קשים. "אנחנו חייבים להכין את עצמנו לגרוע מכל", אמר הולמס. "חוואים רבים נפגעו. אנחנו לא יודעים כמה מבנים אבדו. הם עדיין עסוקים בלחימה באש".