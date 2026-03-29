המשרד להגנת הסביבה הציג את התוכנית האסטרטגית למניעת זיהום חוצה גבולות ברחבי יהודה ושומרון והסביבה | "יו"ש היא לא החצר הסביבתית האחורית של ישראל. לא נסבול עוד מציאות של טרור סביבתי. נוביל אכיפה נחושה" (בארץ)
מהפכה בניטור שריפות: מדעני אוניברסיטת מינסוטה מפתחים מערכת מתקדמת של רחפנים אוטונומיים לעיבוד תלת-ממדי של עשן בשטח, המאפשרת התמודדות מדויקת ורב-שימושית עם אסונות סביבתיים - בעלות נמוכה ועם יכולת לספק מידע שלא היה נגיש בעבר (טכנולוגיה)
אחרי ששריפות ענק פקדו בימים האחרונים את דרום מזרח אירופה, מאז שבת דווח על שריפות ענק שחרכו אזורים נרחבים גם בבולגריה | גם היום, שריפות הענק לא פסקו, ובולגריה דרשה מהאיחוד האירופי להפעיל את סעיף הסיוע במקרי אסון | אלפי דונימים כבר נשרפו והכוחות ממשיכים להיאבק בלהבות (חדשות)
גל שריפות קטלני משתולל בימים האחרונים ברחבי טורקיה ויוון, על רקע גל חום חסר תקדים שפוקד את האזור | מדובר באחד מאירועי האקלים הקיצוניים ביותר שנרשמו באזור מזרח הים התיכון בעשורים האחרונים | טמפרטורות חריגות שנמדדו השבוע בשתי המדינות חצו את רף 45 המעלות, ובחלק מהאזורים אף דווח על טמפרטורות שמתקרבות ל־50 מעלות | 13 הרוגים נספרו בטורקיה - עשרה מהם כבאים (חדשות, בעולם)
במהלך הלילה פרצה שריפה במבנה של מלון בעיר אשקלון, לוחמי האש שהגיעו למקום, הבחינו שהשריפה פרצה בשילוט החיצוני, מה שעלול לפגוע גם בתוך המבנה, המלון פונה והאירוע הסתיים בחסדי שמיים ללא נפגעים (חדשות בארץ)
מזג האוויר היבש, רוחות עזות ולפחות חמישה מוקדי שריפות משתוללות בלוס אנג'לס - העיר הגדולה ביותר בקליפורניה | אלפי כבאים נאבקים זו היממה השניה באש המשתוללת שכילתה כבר שכונות שלימות | מעל מאה אלף תושבים פונו והדיווח על 5 שנהרגו (בעולם)