לכוד חולץ מבור מים בעומק 4 מטרים בקריית ים

החילוץ מהבור היום בקריית ים ( צילום: כבאות והצלה )

אירוע חילוץ מורכב התרחש הבוקר (ראשון) בקריית ים, כאשר אדם נפל לתוך בור מים ריק בעומק של כארבעה מטרים ברחוב לכיש.

לוחמי האש מתחנת קריות הוזנקו למקום ופעלו בשיטות חילוץ מיוחדות להוצאת הלכוד בשלום. כידוע, מקרים של נפילה לבורות או חללים מוקפים מהווים אתגר מורכב לכוחות ההצלה, בשל המרחב המצומצם והעומק הרב. במקרה זה, הלכוד היה בהכרה אך סבל מפגיעה בכתף, מה שהצריך טיפול רפואי זהיר במהלך החילוץ.

פעולת חילוץ מקצועית

עם הגעת צוותי הכיבוי למקום, זיהו לוחמי האש את הלכוד בתוך החלל המוקף כשהוא בהכרה מלאה. צוות היל"מ - היחידה לחילוצים מיוחדים של תחנת קריות - נערך לפעולה מורכבת באמצעות מערכות הרמה וחבלים ייעודיות.

הלוחמים ירדו אל הלכוד בתוך הבור, העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום, ולאחר מכן חילצו אותו בזהירות אל פני הקרקע. על פי הנמסר מדוברות כבאות והצלה, הפעולה בוצעה בשיטתיות ובמקצועיות רבה.

פינוי לטיפול רפואי

לאחר החילוץ המוצלח, הפצוע הועבר לידי צוותי מד"א להמשך טיפול רפואי. מצבו הוגדר כיציב, והוא פונה לבית חולים לבדיקות נוספות בעקבות הפגיעה בכתף שנגרמה לו במהלך הנפילה.

יצוין כי בשנים האחרונות נרשמו מספר מקרים דומים של נפילה לבורות וחללים מוקפים ברחבי הארץ. רק לפני מספר חודשים חילץ לוחם אש חרדי לכודים באירוע דומה, ובמקרה נוסף ילד בן 7 ירד לבור בעומק 14 מטרים ונזקק לחילוץ מורכב.

כבאות והצלה ממשיכים להדגיש את החשיבות של אבטחת בורות וחללים פתוחים, במיוחד באזורי מגורים, על מנת למנוע אירועים מסוכנים מסוג זה.