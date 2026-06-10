פתרון חדשני ומתקדם הושק היום (רביעי) בכביש 1, כאשר נתיבי ישראל השלימה את התקנת מעקות בטיחות פריקים ראשונים מסוגם בישראל. יצוין, כי בשל ההתקנה, וחסימת נתיב בכל כיון, נוצרו פקקי ענק בכביש 1.

המערכת, שפותחה בעקבות הפקת לקחים מגל השריפות הקשה שפקד את הרי ירושלים ביום העצמאות אשתקד, נועדה לאפשר פתיחה מהירה של גדר ההפרדה בעת אירועי חירום ולקצר משמעותית את זמני ההגעה של כוחות ההצלה.

כזכור, בשריפות שפרצו ביום העצמאות 2025 באזור ירושלים, נתקעו אלפי נהגים בכביש 1 ללא אפשרות לשנות כיוון נסיעה בשל גדר ההפרדה הקבועה. האירוע הדרמטי, שבו נאלצו נהגים רבים לנטוש את רכביהם ולברוח רגלית מפני הלהבות, הוביל להקמת צוות חשיבה משותף של נתיבי ישראל, אגף התנועה של משטרת ישראל וכבאות והצלה.

במסגרת עבודת הצוות המשותף, משטרת ישראל הובילה מיפוי מקיף של 48 מעברי ביטחון בכבישים הרלוונטיים בכל חלקי הארץ. הנקודות נבחרו על בסיס ניתוח אירועי עבר וצרכים מבצעיים, מתוך הכרה כי קיצור זמני ההגעה של כוחות החירום יכול לעשות את ההבדל בין חיים למוות.

שני המעקות הפריקים הראשונים הותקנו בכביש 1, כאשר כל אחד מהם מאפשר פתיחה של מקטע באורך 40 מטרים. ניתן להפעיל את המערכת בשתי תצורות שונות: פתיחת שני המקטעים לרוחב הכביש, או גרירתם הצידה. התקנת כל פתח נמשכת מספר שעות ועלותו עומדת על כחצי מיליון שקל.

היום (רביעי) קיימה נתיבי ישראל הדגמה מבצעית ראשונה של המערכת למשטרת ישראל ולכוחות כבאות והצלה, במסגרתה תורגלו פתיחה וסגירה של המעקה בתנאי שטח. המעקות החדשים, שכבר נמצאים בשימוש במספר מדינות באירופה, עומדים בכל תקני הבטיחות המחמירים ומאושרים על ידי ועדה בין-משרדית.

מענה לאירועי קיצון

המערכת מאפשרת פתיחה מהירה של גדר ההפרדה בעת אירועי חירום כגון שריפות, אירועים ביטחוניים, תאונות קשות או חסימות ציר. בעת אירוע חירום, פתיחת המעקה תבוצע על ידי צוותי האחזקה של נתיבי ישראל, בהתאם להנחיית ואישור משטרת ישראל וכבאות והצלה.

ניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל, ציין כי "המעקות הפריקים הם פתרון מוכח, בטיחותי ומתקדם שיאפשר לכוחות ההצלה והביטחון להגיע במהירות רבה יותר לזירות אירוע ולהציל חיים. אנו ממשיכים להשקיע בתשתיות חכמות וחדשניות שיחזקו את המוכנות של מדינת ישראל לאירועי חירום וישפרו את בטיחות משתמשי הדרך".

"עשוי להציל חיים"

ראש אגף התנועה במשטרת ישראל, ניצב חיים שמואלי, הדגיש את חשיבות הפרויקט: "השריפות שאירעו באזור ירושלים אשתקד המחישו עד כמה נדרשים פתרונות מהירים ויעילים שיאפשרו תנועה בטוחה של אזרחים לצד נגישות מיטבית לכוחות החירום וההצלה וחילוצם בעת סכנה".

נציב כבאות והצלה, אייל כספי, הוסיף כי "במהלך השריפות הגדולות שפרצו באזור ירושלים ביום העצמאות אשתקד, נתקעו אלפי נהגים ללא אפשרות לבצע פניית פרסה או להתפנות במהירות. בעקבות הלקחים שהופקו מהאירוע, קידמה נתיבי ישראל את פרויקט המעקות הפריקים, שנועד לאפשר פתיחה מבוקרת של גדר ההפרדה בעת חירום".

בנתיבי ישראל מציינים כי מדובר בצעד נוסף לשיפור המוכנות למצבי קיצון ולהגברת הבטיחות בכבישי ישראל. בהמשך השנה צפוי הפרויקט להתרחב למוקדים אסטרטגיים נוספים ברחבי הארץ, במטרה לאפשר מענה מהיר ויעיל יותר של כוחות החירום בכל רחבי המדינה. במסמך העבודה של אגף התנועה סומנו 49 נקודות פוטנציאליות להקמת מעברי חירום ברחבי הארץ, מהן 20 במרחב מרכז ו-5 שהוגדרו בעדיפות ראשונה לביצוע.