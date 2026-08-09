התקשורת הממלכתית באיראן פרסמה כי נשיא המדינה מסעוד פזשכיאן נפגש עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי בסוף חודש יולי האחרון. במקביל, אחד ממפקדי משמרות המהפכה הבטיח כי בעתיד יפורסם תיעוד וידאו של חמינאי, שלא נראה בפומבי מאז כניסתו לתפקיד.

סגן מפקד ארגון הבסיג', קאסם קוראישי, הודיע כי בהמשך ישוחררו צילומים ותיעודים המראים את חמינאי בקרב הציבור, ברחובות ובמפגשים עם מפקדי הכוחות המזוינים. לטענתו, התיעוד העתידי "שוב יביא קלון על אויביו ומקטרגיו של העם האיראני" - הצהרה שנועדה ככל הנראה להתמודד עם השערות הולכות וגוברות בנוגע למצבו הבריאותי של המנהיג.

בשבועות האחרונים מסר פזשכיאן גרסאות סותרות לגבי רמת הנגישות שלו למנהיג העליון. ב-21 ביולי טען הנשיא כי המגעים והאינטראקציות עם המנהיג העליון "גדולות מיום ליום", אולם בתחילת חודש אוגוסט שינה את דבריו והצהיר כי התקשורת עימו הייתה "קשה מאוד".

על פי הדיווחים הרשמיים, הפגישה שהתקיימה בסוף יולי התמקדה בעיקר בנושאים צבאיים ובניהול המשק הלאומי. בין הנושאים שנדונו: גיוס משאבים, ניהול רזרבות מטבע החוץ, ויסות שימושי האנרגיה והידוק הקשרים הכלכליים עם שותפות זרות.

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פגישה זו מצטרפת לדיווח קודם מחודש מאי, אז נמסר כי השניים נפגשו למשך מספר שעות. מוג'תבא חמינאי מונה לתפקידו בחודש מרץ 2026, לאחר שאביו חוסל בתקיפה אווירית ב-28 בפברואר 2026 - אירוע שבו נפצע מוג'תבא עצמו באורח קשה.