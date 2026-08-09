הרשויות באיראן מגבירות את המאמצים להנצחת מורשתו של המנהיג העליון לשעבר, עלי ח'אמנאי. במקביל להכנות לשני כנסים אקדמיים בינלאומיים שיוקדשו לבחינת פועלו ומשנתו, קורא שר המדע, המחקר והטכנולוגיה להרחבת היוזמות המדעיות והתרבותיות לקידום רעיונותיו של המנהיג שחוסל בפברואר האחרון.

הכינוס הבינלאומי ה-11 של "לוחמי הג'יהאד בגלות" ייפתח ב-10 באוגוסט באוניברסיטת טהראן, כך על פי הודעת הארגונים. האירוע יתמקד ברעיונותיו ובדרכו של "המנהיג השהיד של המהפכה האסלאמית", אייתאללה סייד עלי ח'אמנאי, ובהיסטוריה של פועלו הפוליטי והדתי.

במסיבת עיתונאים שנערכה בטהראן, מסר מוסטפא רוסטמי, ראש נציגות המנהיג העליון באוניברסיטאות, כי האירוע יתקיים תחת הסיסמה "עומדים תחת חסותו של הערב". בכנס צפויים להשתתף בכירים איראנים מהמערכת האזרחית והצבאית, כאשר מושב נוסף מתוכנן להתקיים סמוך למתחם הקדוש של האימאם רזא בעיר משהד.

לדברי רוסטמי, הכנס יבחן את משנתו של ח'אמנאי לאורך 37 שנות הנהגתו את הקהילה המוסלמית ומעל 70 שנות אקטיביזם בתחומים שונים. הוא הוסיף כי כנסים דומים צפויים להתקיים במדינות נוספות בחודשים הקרובים, כחלק מיוזמה סמלית למתן כבוד ל"לוחמים בגלות" ולהפצת החשיבה הדתית.

שר המדע: להעמיק את המחקר

במקביל לכנסים המתוכננים, שר המדע, המחקר והטכנולוגיה של איראן, חוסיין סימאי סראף, הדגיש את הצורך בהרחבת המאמצים האקדמיים והתרבותיים לקידום מורשתו של ח'אמנאי. בפגישה שנערכה בטהראן סקרו בכירים דוח על פעילות "וועדת האוניברסיטאות" במטה הלאומי, שהיה אחראי על ארגון טקסי הפרידה, המסע וקבורתו של המנהיג.

השר שיבח את פועל הועדה והדגיש את החשיבות בהמשך היוזמות להסברת משנתו של ח'אמנאי, תוך התייחסות ל-37 שנות ההנחיה והתווית המדיניות שלו בתחומי המדע והטכנולוגיה. סראף ציין כי פרטי האירועים המתוכננים יפורסמו בעתיד הקרוב, וקרא לקיום כנסים מדעיים לאומיים ובינלאומיים העוסקים ברעיונותיו.