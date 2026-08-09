בהודעה חריגה שמעמיקה את הקשרים הביטחוניים בין ישראל לסרביה, הכריז נשיא המדינה האירופאית אלכסנדר ווצ'יץ' על הקמת מפעל משותף לייצור כטב"מים תוקפים יחד עם חברת אלביט מערכות הישראלית. המהלך מגיע על רקע עסקת ענק בהיקף של כ-1.63 מיליארד דולר שנחתמה באוגוסט האחרון, ומהווה אחת מעסקאות היצוא הביטחוני הגדולות ביותר בתולדות המדינה.

"סרביה לא יכולה לייצר כטב"מים כמו ישראל", הבהיר הנשיא ווצ'יץ' בהצהרתו. "נעשה זאת יחד, זה יהיה חצי-חצי, 50-50, ויהיו לנו הכטב"מים הטובים ביותר בחלק הזה של העולם". דבריו משקפים הערכה גבוהה ליכולות הטכנולוגיות הישראליות בתחום המל"טים התוקפים, תחום שבו ישראל נחשבת למובילה עולמית.

מפעל משותף עם שליטה ישראלית

על פי הדיווחים, יצרנית הנשק הסרבית SDPR תקים את המפעל במשותף עם אלביט מערכות, כאשר החברה הישראלית תחזיק ב-51% מהבעלות והצד הסרבי ביתרה. מבנה הבעלות מעיד על המומחיות הטכנולוגית הישראלית שתוביל את הפרויקט, בעוד הצד הסרבי יספק את התשתיות והכוח האדם המקומי.

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טקס החניכה הרשמי של המפעל צפוי להתקיים באמצע חודש ספטמבר, בין ה-15 ל-20 בחודש. הנשיא ווצ'יץ' ציין כי בלגרד העדיפה לבסס את המערך הטכנולוגי דווקא מול התעשייה הישראלית, על פני אפשרויות פיתוח אחרות כמו אלו הקיימות באוקראינה.

עסקה מקיפה בהיקף מיליארדי

ההסכם שנחתם באוגוסט האחרון מתפרס על פני תקופה של חמש שנים וכולל אספקה מקיפה של טכנולוגיות צבאיות מתקדמות. במסגרת העסקה תסופק לסרביה מערכת רחבה של כטב"מים למשימות מודיעין ותקיפה ברמה הטקטית והמבצעית, לצד רחפנים אישיים לשימוש הלוחמים בשטח.

בנוסף לכלי הטיס הבלתי מאוישים, ההסכם כולל אספקת רקטות מדויקות לטווחים ארוכים, מערכות איסוף ועיבוד מודיעין מתקדמות, יכולות ניטור תדרים וציטוט, ואמצעי לוחמה אלקטרונית. כמו כן, העסקה כוללת שילוב מערכות אלקטרו-אופטיות, אמצעי ראיית לילה, פתרונות תקשורת ודיגיטיזציה מתקדמים לשדה הקרב, לצד הליכי השבחה של רכבי קרב ממוגנים.

בשורה אחת עם עסקאות היסטוריות

החוזה מול סרביה מצטרף לרשימת עסקאות היצוא הביטחוני הגדולות ביותר שנחתמו בישראל מעולם. מבחינת היקפה הכספי, העסקה ניצבת בשורה אחת עם הישגי שיא היסטוריים: עסקת מערכת "חץ 3" לגרמניה משנת 2023 בהיקף של כ-3.5 מיליארד דולר נותרה הגדולה ביותר בתולדות המדינה, ואחריה עסקאות מערכת "ברק 8" להודו משנת 2017 בהיקף של כ-1.6 מיליארד דולר, אליה התווסף חוזה עוקב למערכות ימיות בשווי של כ-630 מיליון דולר.

ההסכם עם סרביה מדגים את המעמד המוביל של התעשייה הביטחונית הישראלית בזירה הבינלאומית, ובפרט את היכולות המתקדמות בתחום המל"טים התוקפים. במהלך מבצע 'עם כלביא', הוכיחה ישראל את עליונותה הטכנולוגית במערכות בלתי מאוישות, כאשר מערך המל"טים ביצע אלפי שעות טיסה ומעל 500 תקיפות וסיכולים באיראן.

שיתוף הפעולה עם סרביה מצטרף למגמה רחבה יותר של חיזוק הקשרים הביטחוניים בין ישראל למדינות באירופה ובעולם. הקשרים עם בלגרד התחזקו בשנים האחרונות, כאשר המדינה הבלקנית רואה בטכנולוגיה הישראלית מפתח למודרניזציה של צבאה ולחיזוק יכולות ההגנה שלה.