שרוליק איינהורן מקורבו של ראש הממשלה, נחקר בסרביה והכחיש את המיוחס לו: "פעלתי מתוך הבנה שהחומר שהגיע אליו (פלדשטיין) הגיע באישור וביוזמת משרד ראש הממשלה" | בנוסף הודה איינהרון, כי ניסח מסמך שכלל מסרים לטובת שיפור תדמיתה של קטר בישראל (משפט)
בצעד חריג, חוקרי לה"ב 433 יצאו השבוע לסרביה לחיקור דין של שרוליק איינהורן | החיקור צפוי להיות במשך כמה ימים בנוכחות חוקר סרבי וחוקר ישראלי| איינהורן חשוד בפרשות הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון "בילד" הגרמני, וקבלת כספים עבור קמפיין תודעה לטובת קטר בפרשת 'קטארגייט' (משפט)
ברקע ההתפתחויות בפרשת "קטאר גייט", הערב מתפרסם כי מקורבו של נתניהו, ישראל איינהורן ניהל בתקופה האחרונה מו"מ עם הפרקליטות | איינהורן הציב מספר דרישות, ואף הסכים לחזור לישראל, אך המו"מ התפוצץ (חדשות, משפט)