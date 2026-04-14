נשיא סרביה מכריז: "נייצר כטב"מים משותפים עם ישראל"

בהודעה חריגה שמעידה על עומק הקשרים הביטחוניים בין ישראל לסרביה, הכריז נשיא המדינה האירופאית אלכסנדר ווצ'יץ' על תוכנית לייצור משותף של כטב"מים תוקפים יחד עם חברת אלביט מערכות הישראלית. המהלך, שמגיע על רקע מודרניזציה נרחבת של הצבא הסרבי, צפוי לחזק משמעותית את יכולות ההגנה של בלגרד ולהגדיל את יצוא הנשק והציוד הצבאי שלה.

"סרביה לא יכולה לייצר כטב"מים כמו ישראל", הבהיר הנשיא ווצ'יץ' בהצהרתו. "נעשה זאת יחד, זה יהיה חצי-חצי, 50-50, ויהיו לנו הכטב"מים הטובים ביותר בחלק הזה של העולם". דבריו מעידים על הערכה גבוהה ליכולות הטכנולוגיות הישראליות בתחום המל"טים התוקפים, תחום שבו ישראל נחשבת למובילה עולמית.

מפעל משותף עם אלביט מערכות

על פי דיווחים שפורסמו באתר החדשות BIRN מבלגרד, יצרנית הנשק הסרבית SDPR מעוניינת להקים מפעל לייצור כטב"מים במשותף עם אלביט מערכות. במסגרת ההסכם המתגבש, החברה הישראלית תחזיק ב-51% מהבעלות במפעל, בעוד סרביה תחזיק ביתרה. מבנה הבעלות מעיד על המומחיות הטכנולוגית הישראלית שתוביל את הפרויקט, תוך שהצד הסרבי יספק את התשתיות והכוח האדם המקומי.

המהלך מגיע כחלק ממגמה רחבה יותר של מודרניזציה צבאית בסרביה. המדינה פועלת בשנים האחרונות להחליף את הציוד הצבאי המבוסס על טכנולוגיה סובייטית לשעבר, באמצעות רכישות ממדינות אירופה, ישראל וסין. כידוע, סרביה שומרת על קשרים מורכבים עם רוסיה מצד אחד, אך גם מחזקת את שיתוף הפעולה עם המערב וישראל מצד שני.

עסקאות נשק בהיקף מיליארדי

בתחילת שנת 2025 רכשה סרביה מערכות ארטילריה מסוג PULS וכטב"מים מדגם הרמס מתוצרת אלביט מערכות, בהיקף של 335 מיליון דולר. העסקה הייתה רק פתיחה - באוגוסט 2025 הרחיבה בלגרד את הרכישות הביטחוניות מישראל והזמינה טילים ארוכי טווח, כטב"מים נוספים וציוד ללוחמה אלקטרונית, בהיקף מרשים של כ-1.6 מיליארד דולר.

היקף העסקאות המסחררות מעיד על אמון רב שרוכשת סרביה בטכנולוגיה הישראלית, ועל הרצון לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח בתחום הביטחוני. כעת, עם התוכנית לייצור משותף של כטב"מים, הקשר עובר שלב נוסף - מרכישת ציוד מוגמר לייצור משותף של מערכות נשק מתקדמות. המהלך עשוי להפוך את סרביה למרכז אזורי לייצור כטב"מים, תוך שהיא מנצלת את הידע הישראלי ואת מיקומה האסטרטגי באירופה.

יצוין כי שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לסרביה מתרחב גם לתחומים נוספים. שר החוץ הסרבי ביקר לאחרונה בישראל, שם נחתמו הסכמי שיתוף פעולה בתחומי חינוך, מדע, תרבות וספורט, לצד החלטה על הקמת ועדה כלכלית משותפת ודיאלוג אסטרטגי בין המדינות.