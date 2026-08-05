בראיון מיוחד שהעניק ראש הממשלה בנימין נתניהו לפודקאסט "שומר הסף" בהנחיית ד"ר גדי טאוב, נחשפה תוכנית אסטרטגית רחבת היקף שעשויה לשנות את פני מערך הביטחון הישראלי לדורות הבאים.

ראש הממשלה פירט כי בכוונתו להקצות סכום חסר תקדים של 300 עד 400 מיליארד שקלים במהלך העשור הקרוב, כתוספת לתקציב הביטחון הרגיל. מטרת ההשקעה העצומה: הקמת תעשיות ייצור נשק מקומיות מתקדמות שיאפשרו למדינת ישראל להפסיק את התלות באספקה ממדינות זרות.

המרכיב המרכזי בתוכנית, כפי שתיאר ראש הממשלה, הוא פיתוח מטוס קרב ישראלי עצמאי בעל יכולות עתידניות. מטוס כזה יעניק לישראל חופש פעולה מוחלט, ללא חשש מאמברגו או מלחצים מדיניים מצד מדינות המספקות כיום ציוד צבאי.

"אני גם רוצה להקים פה תוך עשור, אני רוצה מטוס משלנו, אני רוצה מטוס משלנו, מטוס חמקן, לא מאויש, מטוס העתיד, כי אנחנו לעולם לא יכולים לדעת אם ישללו מאיתנו את הפלטפורמות החשובות שאנחנו מקבלים כרגע מן החוץ", אמר ראש הממשלה בראיון.

לדבריו, המהלך נובע מהכרח ביטחוני ברור: ישראל חייבת לפתח "עצמאות חימושית" ולהפחית באופן משמעותי את ההישענות על גורמים חיצוניים בשעת משבר. מדובר בשינוי תפיסתי מהותי שנועד להבטיח את המשך קיומה של מדינת ישראל כמעצמה אזורית עצמאית לחלוטין.