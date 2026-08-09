תושבי שכונת בית וגן בירושלים מתריעים על מצב קשה של אלימות נוער שהולך ומחמיר. לדבריהם, הם חווים תחושת חוסר ביטחון יומיומית ברחובות השכונה, כאשר נערים פורקי עול מטילים אימה על התושבים.

על פי גורמים בשכונה, ההידרדרות החלה לאחר שעיריית ירושלים סגרה את מועדון הנוער המקומי שסיפק מסגרת לנערי השכונה. מאז, כך נטען, הפכו לילות השבת לזירה של הרס והשחתה: הקרת תמרורים וספסלים, השחתת צמחייה ופגיעה ברכוש הציבורי.

בהמשך התרחבה התופעה גם לימי החול. התושבים, ובהם קשישים רבים, מדווחים על רעש קשה בשעות הלילה, הצתות פחים באופן כמעט שגרתי, והמטרת אבנים מגגות מבנים. הנערים, כך מדווחים התושבים, מתרברבים בגלוי כי "המשטרה והעירייה מפחדות מאיתנו".

שיא ההסלמה התרחש בשבוע שעבר, כאשר נרשם אירוע אלימות חמור ברחוב הפסגה שבשכונה.

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סמוך לחצות, במהלך נסיעת קו 516 של חברת "סופרבוס", עלו לאוטובוס חמישה נערים ושאלו את הנהג האם הוא ערבי. לאחר שהשיב בחיוב, החלו הנערים להשמיע קללות ואיומים כלפיו. האירוע נמשך מספר תחנות, עד שהנהג נאלץ לעצור את הנסיעה כיוון שלא יכול היה להמשיך לנהוג תחת הלחץ.

בשלב זה הזעיקו הנערים חברים נוספים, וקבוצה גדולה התקהלה סביב האוטובוס. במהלך ההתפרעות נופצו חלונות האוטובוס, והנהג שנפצע פונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי.

כוחות משטרה רבים הגיעו למקום ופתחו בחקירה. בשל חומרת האירוע והסכנה לחיי אדם, במשטרה שוקלים כעת להפסיק את כניסת התחבורה הציבורית לשכונה משיקולי בטחון – צעד שיפגע באלפי תושבי השכונה.

תושבים מפנים אצבע מאשימה כלפי הגורמים האחראיים. "כל הפניות לעירייה ולמשטרה פשוט לא עזרו", מספרים גורמים בשכונה. "העירייה מסרבת להחזיר את מועדון הנוער בתואנות שונות מתקצבת רבע משרה בלבד למאות נערים שמשוטטים ברחובות. המשטרה מצדה לא עושה שום דבר משמעותי, וכשאנחנו מתלוננים טוענים בפנינו ש'בית המשפט אשם כי הוא משחרר אותם'."

בינתיים, הנערים ממשיכים לפגוע בשגרת החיים ובמנוחת התושבים לילה אחר לילה, ללא פתרון מערכתי באופק.