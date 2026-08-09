תושבי השכונה מתריעים על הסלמה מתמשכת של אלימות נוער: הצתות, השחתות והתקפות על נהגים ותושבים • נהג קו 516 הותקף בשבוע שעבר לאחר שנערים ערכו לו "מבחן גזעני" ונזקק לטיפול רפואי • המשטרה שוקלת להפסיק את התחבורה הציבורית בשכונה
חסידי אמשינוב התבשרו בימים האחרונים, כי בברכתו של האדמו"ר, יעתיקו את מרכז החסידות משכונת 'בית וגן' לעיר ביתר עילית | המוסדות והכוללים יעברו לעיר, בעוד האדמו"ר יישאר בירושלים ויגיע רק לחגים ושבתות מיוחדות (חסידים)
צפו בתיעוד מרהיב ממוצאי צום גדליה, בהיכלו של בית הכנסת 'משכן אהרון' לבני קהילת תימן בשכונת 'בית וגן' בירושלים, שם התכנסו בני הקהילה יחד עם בני קהילת 'מסילת ישרים' לאמירת "אשמורות" (סליחות כמנהג תימן) | הסליחות נאמרו בנעימה התימנית ובהגייה המסורתית המיוחסת מדור לדור, ברוב עם ובהדרת מלך (חרדים)
בימי צרה ופוגרומים, יהודי תימן היו מתכנסים לתפילה מיוחדת של אמירת 'שירת הים' בקול רם מול ארון הקודש הפתוח, במטרה לעורר רחמי שמים ולבטל גזירות קשות | אתמול - צום שבעה עשר בתמוז, התכנסו בני הקהילה 'מסילת ישרים' בבית וגן, לקיים את המנהג הקדום, לעורר רחמי שמים מרובים | צפו בתיעוד (חרדים)
באירוע מרגש בבית הכנסת "עטרת יצחק" בירושלים, חולקו תעודות למעל 50 אברכים שסיימו בהצלחה קורס הדרכת חתנים מקיף של בית ההוראה "עמלי התורה" וכולל "עוד יוסף חי" בנתיבות | במעמד השתתפו גדולי הרבנים שנאמו לכבוד המעמד (חרדים)
נדירים הם התיעודים מהאדמו"ר מאמשינוב המתסגר ברוב שעות היןם בחדרו ועובד את קונו בסילודין למעלה מן הזמן | בתיעודים בלעדיים שהתקבלו במערכת, נצפה האדמו"ר במכירת חמץ אצל הגה"צ ר' משה מיכל פינק, רב שכונת בית וגן ודומ"ץ קהל מחזיקי הדת של חסידי בעלזא | צפו בתיעוד מרגעי המכירה והקנין (חסידים)
אבל כבד בעולם הישיבות: הבוקר הלך לעולמו הרה"ג ר' מנחם רוטנברג זצ"ל, משגיח רוחני בהיכל ישיבת 'קול תורה', והוא בן 79 בפטירתו | מסע ההלוויה היום בשעה 11:30 מהיכל הישיבה | אחד מחתניו, הוא ח"כ יצחק פינדרוס (דיין האמת)
אבל כבד בשכונת 'בית וגן' בירושלים, בשעות הבוקר הגיעה הבשורה הקשה על פטירתה בדמי ימיה של האישה החשובה והצדקנית מרת אסתר אהובה ליבא זונאבנד ע"ה, אשר השיבה נשמתה הזכה והטהורה אחר שהתייסרה ביסורים קשים ומרים, והיא בת 39 בפטירתה | ההלוויה היום בירושלים (דיין האמת)
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