בבלי

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שִׂישׂוּ וְשִׂמְחוּ 

השכנים דפקו בדלת

התכנסו בצום

הכנה לחיים החדשים

לֹא עַל יְדֵי שָׁלִיחַ

העמיד תלמידים הרבה

אבל כבד 

ש

לאן כולם בורחים השנה?

נחמן שטרנהרץמקודם
בבלי
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