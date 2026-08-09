שבעים שנה לאחר שהונחה אבן הפינה שלו, נהרס מפעל 'קפה נמס עלית' בצפת עד היסוד. המבנה המסיבי שהיה חלק בלתי נפרד מהנוף הגלילי פינה את מקומו למיזם נדל"ן חדש, ועמו נפרדים תושבי העיר מפיסת היסטוריה מקומית שלמה - ובעיקר מהריח המתוק של קפה שהציף את השכונות בכל פעם שנשבה הרוח.

"מי שגדל כאן בשכונה זוכר שזה לא היה רק מבנה, זה היה שעון מעורר וריח של בית", מספר אברהם, אברך מקומי המתגורר בסמוך למתחם. "כל מי שצעד בבוקר לכולל או חזר בערב, פגש את הניחוח העז של הקפה שמילא את הרחובות. כשהרוח הייתה מסתובבת, כל הבית היה מתמלא בריח הקלייה המתוק הזה. זה משהו שנכנס לך לריאות ולזיכרונות הילדות".

מסמל תעסוקה לעיר הגלילית

שורשיו של המפעל מחזירים את העיר אל שנותיה הראשונות של המדינה. באוקטובר 1956 הונחה אבן הפינה, ובמאי 1958 נחנך המפעל באופן רשמי על ידי אליהו פרומצ'נקו. בתקופה שבה העיר שיוועה למקורות תעסוקה, המפעל נתפס כבשורה עצומה ועיריית צפת אף הנציחה את שמו של התעשיין בקריאת הרחוב שבו שכן המפעל.

במשך עשרות שנים שלטה עלית בלמעלה מ-90% משוק הקפה הנמס בישראל, והמפעל בצפת היה המנוע שמאחורי ההצלחה הזו. המתחם סיפק פרנסה ל-90 משפחות מקומיות, אך לצד הגאווה והתעסוקה, הוא לווה גם בחיכוך אורבני גובר. ישיבתו בלב שכונת מגורים יצרה מטרדי רעש וזיהום אוויר, והובילה למאבק ציבורי ממושך.

המאבק הוביל להגבהת הארובות ולהתקנת מסננים מתקדמים, אך בסופו של דבר הלחצים הסביבתיים והשינויים הכלכליים הכריעו. בשנת 2013 הודיעה חברת שטראוס על סגירת קווי הייצור והעברתם לחו"ל, והמתחם הפך למעין 'פיל לבן' נטוש בלב העיר.

פרויקט יוקרה בהשקעה של 350 מיליון שקל

כעת, השטח ההיסטורי המשתרע על כ-10 דונם עומד לשנות את פניו מן הקצה אל הקצה. הקרקע נרכשה לאחרונה בלמעלה מ-100 מיליון שקלים על ידי קבוצת גנון בשליטת היזם החרדי רונן גנון, ומיועדת להקמת פרויקט היוקרה 'GG Towers'. התוכנית, שעברה תסקיר סביבתי וקיבלה את אישורי הוועדות, משנה את ייעוד המתחם מתעשייה למגורים ומסחר.

במקום המבנים הישנים והפחונים מתוכננים לקום 6 מבנים - מגדל אחד בן 14 קומות ועוד 5 בניינים בני 9 קומות, שיכללו 164 דירות יוקרה רחבות ידיים הפונות לנוף הכנרת, הרי הגליל והר מירון. בהשקעה כוללת המוערכת בכ-350 מיליון שקלים, הפרויקט מיועד למשפחות חרדיות אמידות מהארץ ומחו"ל.

מחיר ההתחלה לדירה משקף סכום של כ-30 אלף שקל למ"ר - פי שלושה מהמחיר הממוצע כיום בצפת. המתחם יפעל במתכונת של עירוב שימושים, הראשון מסוגו במרכז העיר, ויכלול כ-12 אלף מ"ר של שטחי מסחר, פנאי וקהילה.

בין המתקנים המתוכננים: מרכז מסחרי בסגנון פרויקט ממילא, בית כנסת, סופרמרקט, שני מפלסי חניה תת-קרקעיים, ואף מתקנים כמו בריכת שחייה, ספא וחדר כושר. התוכנית מעוררת בקרב תושבי העיר תגובות מעורבות - מחד, יזמי הפרויקט ותומכיו מצביעים על הזדמנות יוצאת דופן לחידוש אזור תעשייה ישן ומענה למצוקת הדיור במגזר החרדי.

מאידך, תושבים רבים מביעים דאגה מהעומס התכנוני על התשתיות הקיימות ועל דרכי הגישה המוגבלות באזור צפוף ממילא. האם המהפך הזה יביא איתו פריחה מחודשת ללב העיר או בעיקר עומסי תנועה נוספים? ימים יגידו, אך דבר אחד בטוח: ריח הקפה של צפת כבר שייך באופן סופי להיסטוריה.