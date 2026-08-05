בשעות הבוקר של יום רביעי ניסו פעילים מארגון "עומדים ביחד" לחדור למשרדי מפלגת הציונות הדתית בשוהם, כך נמסר ממטה המפלגה. המפגינים הגיעו למקום כשעל ידיהם מה שנראה כחומר הדומה לדם, תוך שהם קוראים קריאות בנושא הערבים.

בעקבות הפריצה למטה, עובדי המפלגה נותרו סגורים במשרדיהם והונחו שלא לצאת החוצה. לאחר זמן מה הגיעו כוחות המשטרה למקום ופינו את הפעילים מהמטה.

חבר הכנסת אוהד טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית, הגיב לאירוע ואמר: "בשמאל הקיצוני מבינים היטב את המהפכה שמפלגת הציונות הדתית הביאה: בהתישבות, בביטחון, בכלכלה, ועוד. לא נעצור!".

מטעם מפלגת הציונות הדתית נמסר: "להסתה של יאיר גולן וחבריו, ולשתיקה של גדי איזנקוט, נגד המתיישבים, רואים תוצאות בשטח. אנו דורשים מהמשטרה לחקור את האירוע, ולהבטיח את ביטחונם של עובדי המפלגות בישראל. אין מקום לאלימות במגרש הפוליטי".

עוד נאמר בהודעת המפלגה: "על מנהיגי האופוזיציה גדי איזנקוט, נפתלי בנט וחילי טרופר, לגנות את אלימות השמאל הקיצוני שמונע מהסתה נגד ציבור המתיישבים".

בתגובה, ארגון "עומדים ביחד" פרסם הודעה שבה נאמר: "הגענו הבוקר למטה של מפלגת הציונות הדתית, מפלגה שמעבירה כספים ותומכת בפעילות חוות הטרור בגדה המערבית. שר האוצר סמוטריץ' מעביר את הכסף של אזרחי ישראל לטרור מתנחלים ששורף כפרים, מנשל ומגרש אנשים מאדמותיהם ובתיהם ושורף לנו את העתיד".

בהמשך ההודעה נכתב: "הפלסטינים הם הקורבנות של המדיניות הזאת, אבל גם אנחנו, אזרחי ישראל, בכסף שלנו הם מממנים טרור במקום לדאוג לנו לרווחה ושיקום. לא נפסיק להיאבק עד שיפרקו את החוות ויעצרו את הטרור. עד שיהיה שלום ישראלי פלסטיני".